A murit un leu de la Zoo Craiova

Un leu, în vârstă de aproximativ 17 ani, de la Grădina Zoologică din Craiova, a murit luni, fără ca animalul să fi prezentat înainte semne de boală, reprezentanţii instituţiei anunţând marţi dimineaţă conducerea DSVSA Dolj, care urmează să preia cadavrul şi să elibereze documentul sanitar veterinar de necropsie, transmite Agerpres.





Potrivit conducerii Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ (RAADPFL), în acest moment la Zoo Craiova mai sunt patru exemplare de leu: Leon, în vârstă de un an şi două luni, Tina, în vârstă de opt luni (adusă de la zoo Reşiţa), cel mai vârstnic exemplar, Dani, care are peste 20 de ani, şi o leoaică, care are aproximativ 15 ani.





"Cunoscând faptul că multe din animalele de la Grădina Zoologică din Craiova sunt bătrâne, am demarat un amplu proces de schimb de animale cu alte grădini zoologice din ţară, mai ales că, după reamenajarea Grădinii Zoologice de către Primăria Craiova, animalele dispun de spaţiu corespunzător", a afirmat directorul RAADPFL Craiova, Aurelia Filip.





Grădina zoologică din Craiova, aflată în Parcul 'Romanescu', a fost inaugurată în anul 1906 şi este una dintre cele mai vechi din ţară. La început a fost doar un punct zoologic cu câteva animale din fauna locală: vulpi, bursuci, căprioare. În jurul Casei Pădurarului se găseau doar câteva ţarcuri cu animale, iar pe marginea aleii principale de lângă lac erau alte câteva cuşti care găzduiau vulpi, bursuci. Anul trecut, grădina a fost reamenajată şi modernizată, animalele beneficiind de spaţii mai mari şi cu grad sporit de confort. Conform inventarului de specii şi exemplare, în prezent, la Grădina Zoologică din Craiova sunt 227 de exemplare, reprezentând 43 de specii.