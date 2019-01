Aligatorii dintr-o rezervație naturală din Carolina de Nord, SUA, au înghețat cu boturile la suprafață după ce temperaturile au scăzut săptămâna trecută sub limita înghețului, scrie The Associated Press.George Howard, managerul rezervației The Swamp Park, a dezvăluit că 18 aligatori au înghețat luni și au stat așa și toată ziua de marți. Acesta a explicat că animalele au părut că știu clipa exactă când apa urma să înghețe și au scos botul la suprafață „la momentul potrivit”.