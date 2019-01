Primarii marilor orașe, în frunte cu Robert Negoiță, o atacă pe Viorica Dăncilă pe tema bugetului: Este prima oară în istoria Asociației Municipiilor când cererile noastre de dialog sunt refuzate de guvern

​

Primarii de municipii anunță că au înregistrat astăzi, la Guvern și la Ministerul Finanțelor, o solicitare prin care cer de urgență o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă și cu Eugen Teodorovici, pentru discuții privind Legea bugetului de stat pe anul 2019.

Asociația Municipiilor din România îi invită pe Dăncilă și Teodorovici să participe la reuniunea Comitetului Director al asociației care va avea loc marți, fiind convocat având în vedere discuțiile din spațiul public legate de prevederile Legii bugetului.

Ce spun primarii marilor orașe în solicitarea adresată Guvernului:

"În semestrul II din anul 2018 , dar și în luna ianuarie a anului 2019, AMR v-a solicitat în mod repetat demararea procesului de consultare a structurilor asociative, pentru identificarea unei soluții privind finanțarea administrației publice locale în anul 2019, conform Programului de Guvernare 2018-2020, dar și promisiunilor anterioare ale Guvernului. Este pentru prima oară în istoria AMR când solicitările noastre de dialog adresate Guvernului României, pe teme care privesc în mod direct funcționarea administrației publice locale sunt refuzate , astfel încât la niciuna din cererile transmise nu s-a primit vreun răspuns, de orice natură, de la echipa guvernamentală.

Ne aflăm acum la sfârșitul lunii ianuarie 2019 fără să avem în dezbatere publică un proiect de Lege a bugetului de stat pe anul 2019, deși aflăm din presă că Guvernul va adopta acest proiect până joi, 31 ianuarie.

Tot din surse neoficiale sunt și speculațiile referitoare la cotele din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei UAT, ce urmează să fie alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 : 20% la bugetul local al judeţului; 45-50% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit, față de procentul de 60% solicitat de structurile asociative.

Dincolo de gravitatea cuantumului procentelor vehiculate în presă, care nu corespund în niciun caz celor solicitate de reprezentanții APL, considerăm, stimată doamnă prim-ministru, că structurile asociative ale administrației publice locale ar trebui să primească informațiile care privesc bugetele locale în următorii ani, direct de la sursă și că, mai mult decât atât, acestea ar trebui să fie cel mai important partener de dialog al Guvernului, atunci când în discuție sunt finanțele publice locale.

Având în vedere că până în prezent nu există nicio informație oficială privind fundamentarea bugetelor locale în cadrul Legii bugetului de stat pe anul 2019, solicităm, doamnă prim-ministru, organizarea unei întâlniri cu dvs. pentru discutarea cotelor din IV ce urmează a fi alocate UAT si a alocărilor bugetare de care depinde dezvoltarea comunităților urbane în următorii ani. Astfel, vă invitam să vă alăturați primarilor de municipii, marți, 29 ianuarie 2019, începând cu ora 15, str. Matei Basarab nr. 63 la reuniunea CD al AMR".

Scrisoarea este semnată de 31 de primari, între care Robert Sorin Negoiţă, primarul Sectorului 3, Ilie Gavril Bolojan, primarul din Oradea, Gheorghe Falcă, primarul Aradului, Mihail Genoiu, primarul Craiovei, Dan Bobouţanu, primarul Hunedoarei, Ovidiu Creţu, primarul Bistriței, Decebal Făgădău, Constanței.





Consilierul primului-ministru Darius Vâlcov a declarat duminică, la postul Antena 3, că proiectul de lege a bugetului pentru 2019 este gata, urmând a fi prezentat de către Guvern marţi, 29 ianuarie, iar în 5 sau 6 februarie va putea începe dezbaterea acestuia în Parlament.





"Este gata, va fi anunţat marţi (...) Pe 5 sau 6 februarie va putea începe şi dezbaterea pe marginea acestuia, atunci când Parlamentul se întoarce", a afirmat Vâlcov.





Totodată, el a menţionat că în cursul zilei de luni va avea loc probabil o ultimă discuţie a proiectului de buget în cadrul coaliţiei de guvernare şi cu UDMR.





De asemenea, Vâlcov a precizat că premierul Viorica Dăncilă a participat la majoritatea întâlnirilor de la Guvern privind proiectul de buget, iar din fotografia prezentată de liderul PSD, Liviu Dragnea, pe Facebook ea a lipsit pentru că acea întâlnire a fost pentru a fi prezentate liderilor coaliţiei datele proiectului de buget. "Doamna prim-ministru a participat la majoritatea întâlnirilor, ştia despre ce este vorba, a fost o prezentare pentru liderii coaliţiei", a precizat Darius Vâlcov.





Potrivit acestuia, proiectul de buget pentru 2019 va cuprinde "surprize foarte plăcute", el referindu-se, în context, la o creştere de aproape jumătate a bugetului Educaţiei faţă de anul 2018, precum şi de creşteri consistente ale bugetelor Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.





Pe de altă parte, consilierul premierului a ţinut să sublinieze că Ordonanţa de Urgenţă 114/2018 de instituire a "taxei pe lăcomie" nu va fi abrogată şi nici nu va fi modificată la momentul adoptării de către Parlament.





Darius Vâlcov a mai afirmat că Banca Naţională (BNR) este responsabilă, conform legii, de fluctuaţia monedei naţionale şi are datoria de a interveni pentru a ţine cursul sub control. El şi-a mai exprimat convingerea că devalorizarea din ultimele săptămâni a leului este o problemă de scurtă durată şi că se "va regla" în cursul acestui an.