Un primar din Botoșani a făcut toaletă cu două etaje la școala din comună, dar e obligat să o țină închisă / În România, 2.355 de școli au grupuri sanitare în curte

În România, 2.355 de școli au grupurile sanitare în curte și nu sunt racordate la apă curentă și canalizare, potrivit datelor oficiale ale Ministerului Educației.Sunt și cazuri însă în care s-au cheltuit sume importante pentru a rezolva situația, însă degeaba.Primarul din comuna Gorbănești, județul Botoșani a dat nu mai puțin de 125.000 de euro, în ultimii șase ani, pentru a construi toalete la școala din localitate, scrie botosaneanul.ro. Stau închise însă și nu pot fi folosite, chiar dacă au condiții, iar una dintre ele este ridicată pe două etaje. Motivul: nu au toate avizele necesare.Toată aventura a început în 2012. Atunci a început reabilitarea toaletei din fundul curții pentru care s-au alocat aproape 40.000 de euro. Are apă, însă numai vara.„Are nici mai mult nici mai puţin de 180 de metri din faianţă puşi pe pereţi“, a declarat prmarul Gică Iliescu (PSD).N-a obținut avizele necesare, drept urmare s-a apucat să construiască nu o toaletă, ci un corp de toalete P+2, lipit de cladirea școlii.Fiecare grup sanitar are în jur de 60 de metri pătraţi. Înăuntru se află doar cabine cu WC-uri, pisoare şi chiuvete.În total, investiția s-a ridicat la aproape 86.000 de euro. Dar nici aceste toalete nu pot fi folosite pentru că nu au avizul ISU.În şcoala de la Gorbăneşti învaţă în jur de 250 de copii. Într-un răspuns de la începutul acestui an, la o interpelare a unui parlamentar , Ministerul Educației precizează 2.355 de școli au grupurile sanitare în curte și nu sunt racordate la apă curentă și canalizare.Potrivit sursei citate, în cadrul PNDL I și II au fost propuse 3.386 de unități școlare preuniversitare din întreaga țară pentru lucrări de reabilitare, dotare sau extindere.Ministerul Educației arată, totodată, că autoritățile locale care au în administrare clădirile și terenurile sunt cele responsabile pentru luarea de măsuri.