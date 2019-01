MAI: 123 de localități din 13 județe nu au energie electrică

Pentru remedierea avariilor se acţionează în teren cu 134 echipe ale distribuitorilor de energie. Cele 13 judeţe afectate sunt Brăila, Buzău, Călăraşi, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ilfov, Gorj, Prahova şi Vâlcea, precizează MAI, citat de Agerpres.La nivelul celor 7 judeţe (Brăila, Buzău, Călăraşi, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa şi Vrancea) şi municipiul Bucureşti aflate până la ora 10,00 sub avertizare de cod galben, sunt în serviciul operativ pregătiţi să intervină peste 5.000 de angajaţi MAI - pompieri, poliţişti şi jandarmi, cu circa 2.300 de mijloace tehnice.În contextul fenomenelor hidrometeorologice, în ultimele 24 de ore, s-au semnalat efecte la nivelul a 18 judeţe (AR, AG, BR, BZ, CL, CT, DB, GJ, GR, IF, IL, MH, OT, PH, TL, TR, VL, VS) şi municipiul Bucureşti, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 16 beciuri/curţi, deblocarea a 37 autovehicule cu 52 de persoane, degajarea a peste 1.800 copaci, 26 stâlpi de electricitate şi a 80 cabluri electrice, fiind avariate 221 autoturisme.De asemenea, s-a intervenit pentru acordarea asistenţei medicale pentru 2 persoane rănite de crengi desprinse din copaci, iar pentru 2 pacienţi a fost necesară intervenţia autospecialelor de deszăpezire pentru deblocarea căilor de acces.La această oră nu sunt drumuri naţionale sau autostrăzi cu traficul blocat ca urmare a evenimentelor rutiere sau ca efect al manifestărilor meteorologice din ultima perioadă.Circulaţia rutieră pe DN 67C Novaci - Rânca, judeţul Gorj, este restricţionată pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, restricţie de tonaj ce va fi menţinută pe toată perioada sezonului rece.În prezent, se intervine în 4 judeţe (Ialomiţa, Dâmboviţa, Prahova şi Mehedinţi) şi municipiul Bucureşti pentru degajarea zăpezii de pe carosabil, pentru împrăştierea de materiale antiderapante şi pentru degajarea copacilor/stâlpilor căzuţi.Conducerea MAI a solicitat prefecţilor să se asigure că există permanenţă la sediile primăriilor în zonele afectate de ninsori, polei şi ploi sau cu risc de inundaţii, până la normalizarea situaţiei.