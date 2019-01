Codul galben de polei a fost prelungit până duminică în București și șase județe

Meteorologii avertizează că în estul, sud-estul și centrul Munteniei, precum și în sudul Moldovei, în special în după-amiaza și seara zilei de sâmbătă vor mai fi precipitații slabe, predominat sub formă de ploaie, ce vor continua să depună polei, iar pe tot parcursul intervalului depunerile semnificative de gheață se vor menține.În același interval, vor fi depuneri de gheață în sud și sud-est, intensificări temporare ale vântului și ninsori la munte, în special la altitudini mari.Astfel, în regiunile sudice și sud-estice pe spații relativ extinse vor fi depuneri de gheață, iar trecător și pe arii restrânse se vor mai semnala precipitații slabe, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.Precipitații slabe cantitativ, sub formă de ninsoare, se vor semnala în regiunile nordice și nord-estice, dar mai ales la munte, unde temporar vântul va avea intensificări, îndeosebi la altitudini mari, cu viteze la rafală de 60...70 km/h, viscolind și spulberând ninsoarea.Începând de sâmbătă ora 14.00 până duminică la ora 10.00, este în vigoare o nouă atenționare cod galben de polei și depuneri de gheață în București și în județele Vrancea, Galați, Brăila, Buzău, Ilfov și Călărași, conform căreia în după-amiaza și seara zilei de sâmbătă vor mai fi precipitații slabe, predominat sub formă de ploaie, ce vor continua să depună polei, iar pe tot parcursul intervalului depunerile semnificative de gheață se vor menține.