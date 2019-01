​Avertismentul a 30 de intelectuali de vârf: Europa, părăsită din exterior și pradă manevrelor din ce în ce mai puțin disimulate ale stăpânului de la Kremlin, se destramă sub ochii noștri

Cei 30 de scriitori, istorici și laureați ai premiul Nobel afirmă că Europe este o idee care “se destramă sub ochii noștri”.“Trebuie, acum, să vrem Europa sau să pierim sub valurile populismului. (...) Trebuie, încă de azi, urgent, să dăm alarma împotriva piromanilor sufletelor care, de la Paris la Roma, trecând prin Dresda, Barcelona, Budapesta, Viena sau Varșovia, se joacă cu focul libertății noastre”, se arată în acest manifest”, publicat și de Liberation Autorii lansează un atac direct la adresa lui Vladimir Putin, dar și la politica lui Trump: „Atacată din interior de profeți răi îmbătați de resentimente, care cred că a venit momentul lor, părăsită din exterior, peste Canalul Mânecii sau peste Atlantic, de doi mari aliați pe care i-a avut, în secolul XX, de două ori salvată de la sinucidere, pradă manevrelor din ce în ce mai puțin disimulate ale stăpânului de la Kremlin, Europa, ca idee, voință și reprezentare este pe punctul de a se destrăma sub ochii noștri”.Iar dacă nimic nu se schimbă în acest climat în care se vor desfășura alegerile europene, dacă nimic nu va sta în calea valului de populism, va urma „dizgrația celor care cred încă în moștenirea lui Erasmus, Dante, Goethe sau Comenius, disprețul față de inteligență și cultură, explozia xenofobiei și a antisemitismului. Un dezastru”, scriu cei 30 de intelectuali.„Generația noastră a comis o eroare. Asemănătoare cu cea a garibaldienilor secolului al XIX-lea care repetau, ca o mantră, «Italia farà da sé», am crezut că unitatea continentului va veni de la sine, fără voință și fără efort.Am trăit cu iluzia unei Europe necesare, înscrisă în natura lucrurilor, care se va face fără noi, chiar dacă noi nu vom face nimic, deoarece este în «sensul istoriei»”, se arată în continuarea manifestului.Iar cu acest „providențialism” trebuie rupt, trebuie rupt cu această „Europă leneșă, lipsită de resorturi și de gândire”.„Trebuie, în timp ce amenință peste tot revenirea suveranismului, să reluăm spiritul voluntarismului politic sau să consimțim la impunerea, peste tot, a resentimentului, a urii și a cortegiului lor de pasiuni triste”, arată autorii.„Deoarece aceasta este miza: în spatele acestei stranii înfrângeri a Europei care se profilează, în spatele acestei noi crize a conștiințe europene nerăbdătoare să destructureze tot ceea ce a fost grandoarea, onoarea și prosperitatea societăților noastre, este pusă în discuție – fără precedent din anii 30 – democrația liberală și valorile sale”.Semnatarii manifestului sunt:Vassilis Alexakis, Svetlana Alexievitch, Anne Applebaum, Jens Christian Grøndahl, David Grossman, Agnès Heller, Elfriede Jelinek, Ismaïl Kadaré, György Konrád, Milan Kundera, Bernard-Henri Lévy, António Lobo Antunes, Claudio Magris, Ian McEwan, Herta Müller, Lyudmila Ulitskaya, Orhan Pamuk, Rob Riemen, Salman Rushdie, Fernando Savater, Roberto Saviano, Eugenio Scalfari, Simon Schama, Peter Schneider, Abdulah Sidran, Leïla Slimani, Colm Tóibín, Mario Vargas Llosa, Adam Michnik și Adam Zagajewski