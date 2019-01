Norica Nicolai, după ce Daea a spus în Parlamentul European că "în România cormoranii fac baie în piscine": A fost foarte bun, a luat aplauze. Aceste păsări și un animăluț, foca, ne distrug culturile de acvacultură

Prestația ministrului Petre Daea în Parlamentul European, unde a spus că "în România cormoranii fac baie în piscine”, a fost aplaudată, susține europarlamentarul ALDE Norica Nicolai. Ea afirmă că Parlamentul European și Comisia au ajuns la concluzia că "aceste păsări și un animăluț, foca, ne distrug culturile de acvacultură" și că trebuie să existe "un plan de vânătoare la cormorani, ca la porcii mistreți".





Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai, care a asistat la audierea ministrului Agriculturii în Comisia de Pescuit din Parlamentul European, spune toți miniștrii "s-au comportat foarte bine" la Bruxelles în audierile în comisie, iar Daea a fost "foarte bun".





"Eu l-am avut pe Daea, care a fost foarte bun, a luat aplauze. Problema noastră este că noi, Parlamentul European și Comisia, am ajuns la concluzia că aceste păsări și un animăluț, foca, asta e problema nordicilor, ne distrug culturile de acvacultură. S-au făcut niște studii, în Danemarca, Suedia, în diverse țări, în care s-a constatat că mănâncă milioane de euro din bani europeni pentru că, dacă pun puiet în bazinul de acvacultură și am cormorani în exces, s-a terminat. Nu mai am pește!”, a declarat, vineri, la Constanța, europarlamentarul ALDE, citat de Mediafax.





Ea a mai susținut că, din acest motiv, se dorește începerea vânătorii cormoranului, "ca la porcii mistreți".





"Avem directiva europeană cu privire la păsări și le protejează. Am zis: <<ne pare foarte rău, trebuie să facem ceva, ca altfel dăm banii la păsări>>. Și l-am rugat pe domnul Daea să fie de acord cu amendamentele făcute deja de noi, suntem un grup din toată Europa, și transpartinic. (…) Eu i-am pus întrebarea, pentru că trebuia să îi spun foarte clar: <<Să îți intre bine în cap! Trebuie să facem un plan de vânătoare la cormorani că altfel ăștia în Delta Dunării nu mai fac nimic pe acvacultură>>. (…) Dăm drumul la vânătoare. Ca la porcii mistreți. Dacă îi vânam la timp, pesta porcină putea fi temperată. Și toată lumea a fost foarte mulțumită în comisie, deci Daea a luat aplauze pe chestia cormoranilor, că a zis că ne susține”, a mai spus Norica Nicolai.