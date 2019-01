LIVEVIDEO Carmen Dan și Tudorel Toader, audiați în Comisia LIBE. Eurodeputată: Ne îngrijorează situația din România. Vă cerem să nu luați nicio măsură care ar legaliza, de fapt, corupția

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, și ministrul de Interne, Carmen Dan, sunt audiați miercuri în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) Parlamentului European, unde prezintă prioritățile președinției române a Consiliului Uniunii Europene, în domeniile justiție și afaceri interne. Ministrul Justiției a susținut că unul dintre obiectivele președinției române a Consiliului Uniunii Europene este să contribuie la sporirea încrederii cetățenilor în actul de justiție. și că România nu se va abate de la principiile statului de drept. Mai mulți eurparlamentari și-au declarat îngrijorarea față de situația statului de drept din România, cerându-i lui Tudorel Toader să nu ia nicio măsură care ar legaliza de fapt corupția.

UPDATE 10:55 Mai mulți eurparlamentari și-au declarat îngrijorarea față de ceea ce se întâmplă în România. "Corupția este antiteza a ceea ce înseamnă UE. Ne îngrijorează situația din România. Am văzut cum guvernul dvs s-a lansat asupra cetățenilor care protestau pașnic. Românii sunt europeni pasionați. Nimeni nu-i va lăsa de izbeliște”, a susținut eurodeputata Roberta Metsola(PPE), care l-a întrebat pe Tudorel Toader dacă va ține cont de raportul Comisiei de la Veneția.





"Ne îngrijorează ce se întâmplă în România. Vă cerem să nu luați nicio măsură care ar legaliza de fapt corupția. Am văzut cum s-a întâmplat asta până acum, raportul MCV pentru România a fost cel mai critic", a spus și Helga Stevens.

Miniștrii Carmen Dan și Tudorel Toader sunt audiați miercuri în Comisia LIBE a Parlamentului European, unde prezintă prioritățile României la președinția Consiliului UE. Carmen Dan a enumerat obiectivele în domeniul afacerilor interne ale Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, arătând că cetățenii trebuie să rămână în centrul preocupării UE.

La rândul său, ministrul Justiției, Tudorel Toader a susținut că unul dintre obiectivele președinției române a Consiliului Uniunii Europene este să contribuie la sporirea încrederii cetățenilor în actul de justiție.

"Vreau să transmit mesajul meu de profundă apreciere față de dumneavoastră, față de Parlament în general, pentru că Parlamentul reprezintă cea mai înaltă expresie de legitimitate democratică a Uniunii", și-a început Toader expunerea în Comisia LIBE.

El a susținut că unul dintre obiectivele președinției române a Consiliului Uniunii Europene este să contribuie la sporirea încrederii cetățenilor în actul de justiție. "Dorim o președinție bazată pe strânsă colaborare, orientată spre rezultate (...) Nu ne vom abate de la principiile generale directorare, de la respectul față de valorile comune, față de drepturile și libertățile fundamentale, față de statul de drept", a susținut Toader.

Printre priorități, Toader a enumerat și înființarea Parchetul european, spunând că nevoia înființării "e atât de evidentă încât nu sunt necesare argumente suplimentare" și a spus că în perioada următoare va fi desemnat procurorul șef european.





"Până în 31 martie trebuie să trimitem propunerile pentru procurorii europeni, România operaționalizează procedura internă. Până în noiembrie trebuie operaționalizat acest parchet", a afirmat ministrul Justiției.





Carmen Dan, despre MCV: „Ultimul raport, pe domeniul meu de competență, subliniază experiența DGA din Ministerul de Interne. Vă asigur că suntem preocupați permanent de îmbunătățirea cadrului legislativ pentru prevenirea și combaterea corupției”.Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, răspunde întrebărilor europarlamentarilor. Dan vorbește despre securitatea frontierelor UE și azil, fără a răspunde la criticile privind statul de drept.„Vorbim despre presiunea la frontierele externe, anul trecut a fost presiune la cel mai mic nivel. Acest lucru nu înseamnă că totul funcționează bine și este important să căutăm în continuare soluții. Rolul nostru este de a ne asigura ca propunerile legislative au claritatea necesară șă sunt adaptate cat mai rapid în beneficul turutor”, a spus ea. „Pachetul privind sistemul european comun de azil - este un dosar în care chiar s-au făcut eforturi. În calitate de președinte al Consiliului JAI vă asigur că vom continua discuțiile pentru a găsi soluții care săp reflecte echilibrul între solidaritate și responsabilitate”, a mai spus ea.Monica Macovei întreabă dacă partenerii europeni au fost consultati în privința OUG privind completurile de cinci. "Poporul român merită stat de drept și respectul Uniunii Europene (...) Cu toții vrem să avem o președinție de succes, dar pentru asta trebuie încredere (...) Ieri premierul a afirmat că a discutat cu dvs adoptarea cât mai rapidă a acestei Ordonanțe în baza deciziei CCR, decizie care se dă însă pentru viitor. Din acest motiv spun că, pentru a conduce Consilul JAI încrederea celorlalte state în dvs. este esențială. Vă asumați efectele acestei amnistii mascate, v-ați consultat cu UE, știți că România ar putea fi pedeapsită pentru astfel de măsură?", l-a întrebat europarlamentarul român Monica Macovei pe ministrul Justiției.Critici deschise si din partea reprezentanților ALDE în Parlamentul European. "Îmi exprim și eu îngrijirarea față de statul de drept din România. Sistemul acesta european va funcționa dacă toate statele aderă la aceleași standarde. Ne îngrijorează ceea ce am aflat despre planurile de a anula cam vreo 100 de condamnări penale. Aș vrea să aud dacă Guvernul dumneavoastră are de gând să țină cont de recomandările Comisiei de la Veneția", i-a spus ministrul Justiției reprezentanta grupului ALDE, Sophie in 't Veld.Audierea ministrului Justiției are loc la o zi după criticile reprezentanților Comisiei Europene legate de intenția Guvernului de a adopta o Ordonanță de Urgență care le permite condamnaților să depunăcontestație în anulare, pe motiv de completuri nelegal constituite.