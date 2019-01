​BREXIT VIDEO Donald Tusk l-a avertizat pe David Cameron să renunțe la ideea ”referendumului stupid”

​Președintele Consiliului European Donald Tusk l-a avertizat pe fostul premier britanic David Cameron să renunțe la ideea ”referendumului stupid” înaintea votului asupra Brexit din 2016, arată un documentar BBC.







Tusk spune într-o emisune că l-a avertizat pe premierul de atunci că nu există voință pentru ”revoluție” în Europa și că ”ar putea pierde totul”.







În documentarul BBC, "Inside Europe: Ten Years of Turmoil”, care va fi difuzat începând cu lunea viitoare, președintele Consiliului European mai spune că, la acea dată, Cameron avea impresia că nu riscă nimic cu acel referendum. Mai mult, premierul avea convingerea că nici măcar nu va fi organizat pentru că liberal democrații din coaliția de guvernământ nu vor fi de acord și vor bloca scrutinul.







”Apoi, cu totul surprinzător, a câștigat alegerile și nu a mai avut nevoie de un partener de coaliție. Astfel, paradoxal, David Cameron a devenit victima propriei victorii„, spune Donald Tusk. La aflarea veștii că premierul va organiza referendumul, Tusk a fost șocat și uimit.





Săptămâna trecută, fostul premier birtanic David Cameron a spus, pentru BBC News, că nu regretă că a convocat referendumul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, în 2016, ci doar faptul că l-a pierdut. El mai spune că susține eforturile actualului premier Theresa May de a trece un acord privind ieșirea Regatului Unit din UE.







”Sper că Parlamentul poate găsi o alternativă (...) Nu regret că am convocat referendumul, a fost o promisiune pe care am făcut-o cu doi ani înainte de ultimele alegeri generale din 2015 (...) Evident regret că am pierdut acel referendum. Regret profund, am condus campania pentru rămânerea în UE. Și evident regret dificultățile și problemele pe care le avem încercând să implementăm rezultatele acelui referendum. (...) Premierul May are tot sprijinul meu”, a declarat Cameron, reporterilor BBC, care îl așteptau la ieșirea din locuința sa.







David Cameron este cel care a inițiat referendumul din iunie 2016 în care britanicii au decis ieșirea din UE. Chiar în ziua în care a fost anunțat rezultatul plebiscitului, Cameron a declarat că își asumă înfrângerea suferită și că va demisiona. El a fost succedat de Theresa May, care a fost, de altfel, singurul candidat al Partidului Conservator pentru funcția de premier. Pe 23 iunie, 52% dintre britanici au votat la referendum pentru Brexit, iar 48% pentru rămânerea țării în Uniunea Europeană.