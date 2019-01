Tudorel Toader, așteptat să vină astăzi cu o propunere privind recursul compensatoriu după valul de violențe comise de condamnați eliberați mai devreme din pușcării

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ar urma să îi prezinte luni premierului Viorica Dăncilă o analiză, dar și "propuneri legislative și și non-legislative" cu privire la controversata lege a recursului compensatoriu adoptată de majoritatea PSD-ALDE. Aceasta a devenit dintre principalele teme de pe agenda publică din ultima perioadă în urma valului de infracțiuni cu violență comise de condamnați eliberați în baza acestui act normativ.

Ministrul Justiției a susținut în numeroase rânduri că el nu are nicio responsabilitate în privința acestei legi, care a intrat în vigoare după ce el a fost învestit în funcția de ministru, și că toate consecințele acestui proiect trebuie asumate de inițiatori - Guvernul tehnocrat.

Tudorel Toader a declarat, duminică seară, la România TV, că s-a afirmat de multe ori că CEDO urmează să condamne România pentru condițiile din penitenciare, însă acestea au fost declarații false, pentru că țara noastră nu a fost condamnată, iar discursul privind CEDO era doar justificarea legii recursului.

El a spus că a făcut o evaluare, iar astăzi, după discuția cu premierul, se va decide ce este de făcut.

"Am văzut parcursul legislativ, am vorbit cu doamna premier, cu Admnistrația Penitenciarelor, am făcut o nouă evaluare și vom decide mâine (luni -n.r.) ce e de făcut. Sunt mai multe variante, dar nu pot avansa eu varianta finală. E important să aflăm adevărul cum e din practica judiciară, din procesul legislativ”, a mai afirmat Toader.

La jumătatea săptămânii trecute, ministrul Justiției spunea că numărul persoanelor care au beneficiat de efectele legii și au revenit în penitenciar este în scădere dacă sunt comparate datele din 2018 cu cele din 2014.

Potrivit ministrului, în 2014 au fost liberați condiționat 11.392 de condamnați, iar în 2018, 8.859 de deținuți, concluzia fiind că "numărul celor care revin în penitenciar e în scădere”.

De asemenea, USR și PNL au cerut abrogarea legii recursului compensatoriu.

Potrivit Administrației Națională a Penitenciarelor, 14.402 deținuți au beneficiat de prevederile legii recursului compensatoriu, 11.851 au fost eliberați condiționat, iar restul de 2.551 au fost eliberați la termen.

Din totalul persoanelor puse în libertate, beneficiare ale prevederilor Legii 169/2017, 724 au revenit în penitenciar, reprezentând un procent de 5,02% din totalul beneficiarilor recursului compensatoriu.

Conform ANP, în 2014, un număr de 11.392 de persoane au fost liberate condiţionat, în 2015 - 10.920, în 2016 - 9.216, în 2017 - 10.554, iar în 2018 - 8.859.

Legea recursului compensatoriu a intrat în vigoare la 19 octombrie 2017 şi, potrivit acesteia, deţinuţii care au stat în condiţii improprii beneficiază de şase zile libere la fiecare 30 de zile executate. În prima zi în care Legea recursului compensatoriu a intrat în vigoare, au fost eliberaţi 529 de deţinuţi.

Legea a devenit una dintre principalele teme de pe agenda publică din ultima perioadă în urma valului de infracțiuni comise de condamnați eliberați în baza recursului compensatoriu.