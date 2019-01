Reforme în Italia - “venitul de cetăţenie”. Străinii, posibil discriminați. Ce impact vor avea noile măsuri asupra românilor din Peninsulă

Corespondență din Italia

. Foarte des s-a spus, corect, că se vor ajuta 5 milioane de persoane care trăiesc în Italia în condiţii de sărăcie. Propaganda nu ţine cont de faptul că o treime sunt străini. Însă reforma pune piedici anumitor categorii de străini, prin fixarea unei perioade impuse de zece ani de reşedinţă. Probabil aceste piedici vor fi obiectul unor cauze, invocând chestiuni de discriminare. Dacă vor fi sentinţe care vor confirma discriminarea, pragul de acces ar putea fi coborât la 5 ani. Astfel, se va mări considerabil numărul beneficiarilor, cu riscul ca reforma să fie şi mai puţin sustenabilă din punct de vedere economic. Sunt instituţii, asociaţii de jurişti, sindicate care se mobilizează imediat atunci când sunt cazuri de discriminiare, iar normativa europeană stabileşte clar că nu se poate face discriminare nici între cetăţeni, nici între lucrători".



HotNews: Când s-ar putea vedea primele efecte ale reformei?



“Probabil că suntem prima ţară din sudul Europei unde se introduce un instrument de welfare de acest tip. Pe hârtie, efectele pozitive sunt clare. Dubiile privesc capacitatea de a gestiona practic o reformă adoptată aşa de rapid. Noi, italienii, nu suntem străluciţi în a organiza bine lucrurile, ca în Germania. Provocarea va fi aceea de a face bine etapele de organizare, procedurile aferente, mai precis partea de back office".



HotNews: O întrebare legată de reforma sistemului de pensii. Pensionarea anticipată nu va genera lipsa forţei de muncă?



"Cred că reforma numită <<Cota 100>> e o formă temporară de amortizare, o măsură luată pentru a reduce puţin impactul dur al legii anterioare, numită Legea Fornero, care a ridicat considerabil vârsta minimă de pensionare. E o strategie pentru a crea o zonă de reducere a impactului acestei legi. E nevoie de previziuni clare, precise, pentru a evolua perspectivele reformei <<Cota 100>> . Peste câţiva ani, în Italia va fi un raport de 1 la 1 lucrător/ pensionar, ceea ce va crea probleme pe termen lung. Inevitabil lipsesc strategii concrete pentru viitor, pentru generaţiile care au acum 30-40 de ani. Pentru ei, politica nu face deocamdată nimic".