VIDEO Copii jigniți de administratorul unei școli, după ce s-au mutat într-o altă clasă din cauza frigului: "Chiar nu vă e ruşine să vă crească pretenţiile într-o nesimţire?", "Du-te la mă-ta acasă, dacă e frig!"

Inspectoratul Școlar Județean Dolj face anchetă la Şcoala gimnazială "Gheorge Bibescu" din Craiova, unde elevii unei clase a VII-a au fost jigniți de administratorul școlii, după ce, din cauza frigului din clasă, s-au mutat într-o altă sală. Furioasă, administratora școlii a intrat la oră și a început să ţipe la copii, spunându-le că nu merită să stea în condiţii mai bune. La un moment dat, ea ajunge să strige: "Afară!“, "Du-te la mă-ta acasă, dacă e frig!“. Incidentul s-a petrecut în prezența unei profesoare, care a încearcat fără succes să intervină.





Incidentul a avut loc la clasa a VII-B de la Şcoala gimnazială "Gheorghe Bibescu“ din Craiova. La ora de limba şi literatura română, deşi erau cu profesorul în clasă, elevii au făcut cunoştinţă cu furia administratorului de patrimoniu, care a ţinut să le ţină propria lecţie, pentru că din cauza frigului se mutaseră din clasa lor în laboratorul de biologie, scrie Gazeta de Sud.





Angajata școlii care are în gestiune patrimoniul a intrat în clasă și a început să strige la copii, spunându-le că nu merită să se mute, pentru că în clasa lor au făcut mizerie.

Comportamentul ei a fost filmat de un elev, pe imagini putându-se vedea că nemulţumirea femeii este legată de faptul că elevii au vopsit băncile şi au făcut mici desene care să schimbe aspectul clasei. "Da’ nu vă e puţin ruşine, aşa? Adică v-au crescut pretenţiile, dar ca să păstrăm, nu păstrăm nimic!“, a spus femeia când a intrat în clasă.





Câţiva copii au rămas în picioare, cu intenţia de a saluta, dar femeia a ținut ca ei să se așeze: "Stai, fată, jos! Stai jos, că te văzui! Stai jos! Stai mă şi tu jos, acolo!“. După ce copiii s-au așezat, administratoarea a continuat: "Chiar nu vă e ruşine să vă crească pretenţiile într-o nesimţire, în condiţiile în care voi nu păstraţi nimic?! Aţi făcut clasa aia… E deplorabilă! E mizeră, mizeră! Aţi vopsit bănci, aţi făcut… Dar să puneţi mâna să plătiţi tot mobilierul care e acolo şi pe urmă să veniţi să vă mutaţi, aici, în curăţenie! Da? Ne facem bagajele şi plecăm la loc în clasă! Până nu vine doamna dirigintă nu intră nimeni aici! Aici s-a muncit, s-a vopsit, s-a zugrăvit, s-a făcut după cum vedeţi. La fel cum a fost şi în clasa voastră, zugrăvită, aranjată, mobilier bun şi aţi distrus tot. Afară!“, strigă administratoarea. Copiii încearcă să se ridice, dar mai rămân, totuşi, în bănci. Şi lecţia administratoarei continuă cu aceleaşi reproşuri legate de faptul că elevii au vopsit în portocaliu şi verde mobilierul din clasă, iar pe pereți au fost făcute câteva desene, pentru că băncile erau foarte vechi şi pentru a schimba înfăţişarea clasei.





"Veniră să se instaleze la laboratorul de biologie. Nu! Acolo s-a muncit. Intraţi decât în ora de biologie. Da? Că asta v-am spus de la început! A fost mizerie. Aia de acolo, perdeaua, aţi rupt-o! Staţi aşa că nu vă mai pun nimic! Da? Alţi copii, care sunt la ţară şi trăiesc cu sobe şi cu foc şi cu fum, învaţă, iar voi - zero. Să nu vă mai prind că vă mişcaţi de aici, iar când plecaţi din această şcoală îmi văruiţi ce aţi făcut, mizeriile, îmi aduceţi băncile care au fost, nu pe care le-aţi vopsit voi, da? Toată şcoala asta are mobilier cum l-a găsit, numai voi v-aţi bătut joc şi de mobilier, şi de pereţi, şi de tot, asbolut tot! Ruşine să vă fie! Am zis că sunteţi… Până la urmă, o să vă reveniţi, că sunteţi copii, că să vă mai acceptăm, dar gata!“, continuă femeia, în timp ce copiii stau nemişcaţi în bănci.





Profesoara care era la clasă încearcă să intervină şi să o calmeze pe administratoare, spunând că elevii nu au avut intenţie rea când au vopsit băncile. "Nu fiţi supărată. Totuşi, intenţia lor nu cred că a fost rea“, încearcă să explice cadrul didactic. Vocea profesoarei nu se mai aude întrucât administratoarea îşi iese mai rău din fire, bate cu mâinile în uşa clasei şi strigă: "Uitaţi-vă, uşă nouă, cum arată!“. Cadrul didactic continuă să spună că intenţia elevilor nu a fost rea, că au vrut să facă ceva frumos. Numai că administratoarea continuă să țipe şi smulge bucăţi din întrerupătoarele de la laboratorul de biologie: "Uitaţi-vă ce întrerupătoare! Uitaţi-vă întrerpătoare, dacă merită copiii ăştia?! Ce au căutat să mânjească întrerupătoarele?“.





În toată această scenă de furie, o elevă prinde curaj şi intervine: "Scuzaţi-ne, dar noi nu ne-am atins de întrerupătoare“. Administratoarea se îndreaptă cu tonul ridicat spre elevă: "Dar cine le-a făcut, eu?“. Fata continuă cu explicaţia: "Şi credeţi-mă că şi cu băncile, şi cu pereţii, cu tot, nu am făcut ca să le stricăm sau ceva. Din contră“. Administratoarea răspunde: "Foarte rău! Nu. Care din contră? Care, mai arată-mi mie o clasă care arată ca a voastră?“. Eleva insită şi întreabă: "Da’ ce au, că nu înţeleg?“. Angajata şcolii insistă să îi trimită în clasă: "Păi ce? Dacă e frumos şi elegant, ce căutaţi să vă mutaţi?“. Motivaţia simplă a elevilor: "Păi, doamnă, dacă aici e frig!“. Nici de această dată, replica acidă a administratoarei nu întârzie să apară: "Ia uite, fată, du-te la mă-ta acasă dacă e frig!“.





Ce spune conducerea școlii - "şi-a ieşit un pic din fire"





"Cunosc deja situaţia, care, după părerea mea, s-a iscat în urma lipsei de comunicare între doamna administratoare de patrimoniu şi doamna dirigintă, deoarece în clasa în care învaţă de obicei copiii la un moment dat s-au produs nişte probleme la încălzire, probleme care, de altfel, au fost rezolvate. Mecanicul a constatat că încă nu se încălzea bine clasa, iar copiii au fost mutaţi imediat în laboratorul de biologie pentru a remedia problema din clasa respectivă“, a precizat Verginica Roşca, managerul Şcolii gimnaziale "Gheorghe Bibescu“ din Craiova.





Ea spune că regretă comportamentul administratoarei şi că, după incident, a stat de vorbă cu ea.





"Am stat de vorbă şi cu dumneai de dimineaţă şi a recunoscut că n-a fost tocmai deontologică această comportare, dar a pornit de la ideea că, într-adevăr, copiii din clasa respectivă mai creează probleme în ceea ce priveşte întreţinerea mobilierului, întreţinerea curăţeniei în clasă şi atunci, din păcate, şi-a ieşit un pic din fire. Nu e vorba de distrugeri mari, să zicem că sunt manifestări ale copilăriei şi ale vârstei, dar ar putea să fie ceva mai atenţi“, a mai declarat pentru Gazeta de Sud directoarea Şcolii "Gheorghe Bibescu“.





Șefa Inspectoratului școlar Județean Dolj, Nicolae Lițoi, spune că va fi declanșată o anchetă la această școală.





"Am discutat cu conducerea școlii încă de ieri, iar Inspectoratul Școlar va face o anchetă pentru a vedea inclusiv starea unității de învățământ. Noi am ținut legătura cu reprezentanții tuturor școlilor, pentru a ne asigura că nu va fi nicio problemă din cauza frigului. (...) Este regretabil limbajul angajatei. Din câte ștriu, este un angajat cu experiență în școală. După ce se va finaliza ancheta, vom vedea ce măsuri va lua școala", a declarat, vineri, la Digi 24, șefa ISJ Dolj.