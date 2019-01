Corina Crețu: Sunt puțin dezamăgită de ritmul lent în care România a derulat și implementat programe europene

Comisarul european pentru Dezvoltare Regională, Corina Crețu, s-a declarat ”puțin dezamăgită” de ritmul lent în care s-au derulat și implementat programele cu finanțare europeană în România, responsabilitatea aparținând sută la sută autorităților naționale, relatează Mediafax.

Corina Crețu a declarat, joi, la Cluj-Napoca, la o conferință despre politica de coeziune, că în ultima perioadă a creat mai multe planuri de acțiune, împreună cu autoritățile române, pentru a îmbunătăți calitatea și implementarea proiectelor.

”Încă de la începutul mandatului meu am spus că este important să folosim acești bani în interesul și beneficiul cetățenilor. (...) Am făcut tot ce a depins omenește posibil pentru îmbunățirea ratei de absorbție. Sunt puțin dezamăgită de ritmul lent în care s-au derulat și implementat programele de către România.(...) Când am preluat mandatul absorbția era de 47%, acum este de 18% net pe lucrări efectuate. Potrivit responsabilității partajate, UE asigură finanțarea pentru proiecte de calitate, dar când vine vorba de realizarea proiectelor și implementarea lor, responsabilitatea este sută la sută a statelor membre. În ultima perioadă am creat mai multe planuri de acțiune împreună cu autoritățile române pentru a îmbunătății calitatea și implementarea proiectelor”, a spus Crețu.

Potrivit acesteia, CE va fi alături de România și după 2020 iar în propunerea CE pentru bugetul 2021 – 2027 s-a reușit menținerea aceluiași indicator de calcul care se bazează pe PIB pe cap de locuitor, astfel că țara noastră va avea alocate 27 de miliarde de euro, cu 8% în plus față de actuala perioadă.

”Va fi o negociere nu ușoară, dar sunt încrezătoare că vom putea ajunge la un acord înainte de Summit-ul de la Sibiu, dacă nu, va trebui să așteptăm după alegerile PE și, din păcate, dacă proiectul de buget va fi alocat după aceste alegeri riscăm să nu putem începe la timp implementarea proiectelor de la 1 ianuarie 2021 și să avem întârzieri din cauza adoptării târzii a legislației”, a menționat comisarul european.

Corina Crețu a participat, joi, la Cluj-Napoca, la Institutul de Istorie ”George Barițiu” al Academiei Române, filiala Cluj, la conferința ”Politica de coeziune socială în UE – trecut, prezent și viitor.