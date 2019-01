VIDEO Rudolph Giuliani: Nu am spus niciodată că nu a existat o înțelegere secretă între Rusia și echipa de campanie a lui Trump

Moderatorul emisiunii, Chris Cuomo, a arătat că avocatul personal al președintelui pare să se contrazică în ceea ce privește înțelegerea secretă, în același timp contrazicând și afirmațiile repetate ale lui Donald Trump pe această temă controversată a mandatului său. În numeroasele sale postări pe twitter, Trump a repetat de zeci de ori că ”nu a existat nicio înțelegere secretă”, negând de mai multe ori, în mod direct, că staff-ul său de campanie ar fi avut vreo legătură cu Rusia.





Schimbul de replici din emisiunea CNN a avut loc după ce Giuliani a izbucnit la adresa presei din cauza ”dezinformării” pe tema investigației privind legăturile cu Rusia, relatează Washington Post





”Domnule primar, dezinformarea constă în a spune că nimeni din staff-ul de campanie nu a avut contacte cu Rusia”, a reacționat moderatorul. ”Dezinformare înseamnă să spui că nu a existat nicio sugestie legată de orice înțelegere secretă între campanie și ruși”, a completat el.





Giuliani a intervenit imediat pentru a-l corecta pe moderator.





”Tocmai ce ați citat inexact ceea ce am spus. Nu am spus niciodată că nu a existat o înțelegere secretă în campanie, între oamenii din staff-ul de campanie. Nu am spus așa ceva. Am spus că președintele Statelor Unite ... că nu există nici cea mai mică dovadă că președintele SUA a comis vreo infracțiune, că ar fi conspirat cu rușii”, a declarat Giuliani.