Legea privind detenția la domiciliu, declarată neconstituțională în ansamblul său

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului și prim-ministrului, potrivit unui comunicat al CCR.





Parlamentarii PNL au depus în noiembrie la Curtea Constituțională o sesizare privind legea care prevede detenția la domiciliu pentru cei cu pedepse de până la un an. În textul contestației, liberalii au atras atenția că legea, în forma în care a trecut prima dată de parlament, a fost declarată neconstituțională în integralitate, însă parlamentarii majorității nu au ținut cont de această sesizare.



Concret, legea a fost inițial declarat parțial neconstituțională ca urmare a unei sesizări a Înaltei Curți de Casație și Justiție, și ulterior neconstituțională în integralitate ca urmare a unei sesizări a președintelui Klaus Iohannis. Cei de la PSD-ALDE au reintrodus-o în circuitul legislativ după motivarea la prima decizie, iar legea a fost adoptată, cu modificări.



Ce prevedea legea



Detenția la domiciliu se va aplica persoanelor condamnate la închisoare de până la un an, cu excepția persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violență, dar şi persoanelor condamnate care mai au de executat 18 luni până la împlinirea fracției minime obligatorii pentru liberarea condiționată din pedeapsa inițială a închisorii mai mare de un an.



Legea oferă posibilitatea ca cei condamnați în aceste condiții și care nu au pedepse totale mai mari de 5 ani să poată executa pedeapsa acasă fără brățară eletronică.



Mai exact, potrivit proiectului, "judecătorul de supraveghere a privării de libertate poate dispune executarea detenției la domiciliu fără sistem electronic de supraveghere, în cazul în care persoana condamnată:

a) nu are rapoarte de abateri disciplinare;

b) are o pedeapsă care nu depășește 5 ani."



Mai mult, și cei care execută la domiciliu detenția pot beneficia de liberare condiționată.



O altă prevedere controversată a legii este aceea potrivit căreia cei care scriu cărți în închisoare primesc o reducere de câte 20 de zile pentru fiecare lucrare: "În cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate, se consideră 20 de zile executate, pentru fiecare lucrare ştiinţifică sau invenţie şi inovaţie brevetate.”





Obiecția de neconstituționalitate a fost formulată de un număr de 60 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.„În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal este neconstituţională, în ansamblul său”.