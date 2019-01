Nigel Farage, unul din artizanii Brexit: „Dacă va exista un al doilea referendum, îl vom câştiga”

Corespondență de la Strasbourg

"Dacă va trebui să ne luptăm pentru al doilea referendum, o să avem şi mai mulţi oameni la vot. Eu nu doresc un al doilea refendum, eu vreau să ieşim din Uniunea Europeană. Dar dacă va exista un al doilea referendum, îl vom câştiga. Un nou referendum nu va fi numai despre Uniunea Europeană, ci va fi despre încredere. Va fi o problemă complet diferită în acest referendum, va fi despre o clasă politică care nu te mai poate chema la vot şi apoi să te ignore. Va fi o oportunitate pentru a taxa clasa politică care a ignorat voinţa poporului prima dată. Deci un an doilea referendum va fi mult mai uşor, dar nu-l încurajez pentru că asta înseamnă alte 6 luni, ceea ce înseamnă şi mai multă diviziune, şi mai multă incertitudine ", a declarat Nigel Farage."Dacă va fi un nou refendum, ne va aminti de rezoluţia europeană: să sperăm la ce e mai bun şi să ne pregătim pentru ce e mai rău. Exact asta voi face", a spus Farage.Întrebat de ce se află la Strasbourg şi nu la Londra în aceste zile, Farage a răspuns: "Peter Pan poate că există. Data trecută am fost criticat că am stat la Londra şi că nu am fost la Strasbourg, iar acum sunt criticat că sunt la Strasbourg şi nu la Londra. Niciodată nu reuşesc să fiu lăudat".Nigel Farage, este fostul lider al partidului eurosceptic UKIP care a fost unul dintre promotorii campaniei pro-Brexit înaintea referendumului din iunie 2016.