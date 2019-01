”Festivalul de poezie„ pe pagina de Facebook a Jandarmeriei continuă. Purtătorul de cuvânt al instituției face trimitere la ”Patul lui Procoust”

Internauții au continuat festivalul de „poezie„ în același ton sarcastic la adresa activității jandarmilor:

”Floarea albastră, de Mihai Jandarmescu - unitatea 123456





”După ce am văzut și citit întreaga sarabandă de ironii la adresa unei postări făcute pe pagina de socializare a institutuției în care lucrez (și acum vă rog să-mi scuzați postarea subiectivă), m-am gândit astăzi la Patul lui Procoust. Știu deja sau intuiesc, o să spuneți că sunt jandarm, eventual analfabet și că n-are rost să fac pe deșteptul, din moment ce pumnii mei minte n-are! Este acel pat îngust în care, dacă ai neșansa să nimerești, și mai grav, să nu încapi în el, se taie din tine fără milă, ca să respecți tiparul. Vrem tipare, cu orice preț! Dacă nu respecți tiparul va fi rău. Trebuie să fii neapărat în trend”, a scris el pe Facebook.





Militaru mai spune că cei care au făcut catrene arată însă că românii sunt oameni inteligenți și creativi și conchide, făcând trimitere tot la Eminescu: “de aproape două mii de ani ni se predică să ne iubim, iar noi ne sfâșiem.”

Iar te-ai cufundat in steleSi in nori si-n ceruri nalte?Te gasesc, sari-ti-ar ochiiSi pe noapte!(...)Dar te-ai dus, dulce minune,S-a murit iubirea noastra -Iar dau pumni in lumea multăDoamne Ajută!””Furioase pulănelePe la mintinguri se-adună.De-ți iei una-n cap cu ele,Noapte bună!Vin băieții cu cagulă,Și celebrele țestoase.Carmendan la ele urlă:”Dați la oase!””Vreme trece, vreme vine,Toate-s vechi şi nouă toate;Ce e rău şi ce e bineNu te-ntreabă şi doar bate;Nu gândi şi nu ai teamă,Ce e gaz ca gazul trece;De te-ndeamnă, de te cheamă,Tu rămâi la toate rece”Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, Marius Militaru, a încercat să facă paradă de cultură reacționând la criticile virulente ale internauților. Potrivit acestuia, comunicatorii instituției au încercat să ofere ceva inedit cu ocazia Zilei Culturii dar au fost sancționați de public pentru că nu s-au încadrat în standardele internauților. Ca să își explice această teorie el a invocat ...”Patul lui Procoust”.