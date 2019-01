Dăncilă, despre suspendarea emisiei Realitatea TV: Guvernul nu are nicio legătură cu acest lucru

Ea i-a răspuns astfel europarlamentarului Cristi Preda, care a acuzat îngredirea libertății presei din România."Domnule Preda, ați făcut o afirmație foarte gravă legată de libertatea presei. Vă asigur, asigur Parlamentul European, că Guvernul României nu are nicio legătură cu acest aspect. Asta înseamnă dezinformare, înseamnă ceea ce nu trebuie să facem de acum încolo. Într-adevăr un post TV a avut întreruptă emisia pentru 10 minute, lucru decis de Consiliul Național al Audiovizualului. Nu știu care e motivul, nu are nicio legătură Guvernul cu asta", a declarat Viorica Dăncilă. Consiliul Național al Audivizualului a decis sancționarea Realitatea TV cu oprirea emisiei timp de zece minute, joi, 17 ianuarie, între orele 19.00 și 19.10. Sancțiunea are legatură cu modul în care postul a acoperit evenimentele de la mitingul diasporei din 10 august 2018. De asemenea, CNA a decis că în cazul Antena 3 nu se impune nicio sancțiune, în timp ce pentru România TV a fost dispusă o amendă 15.000 de lei amendă.