Mitică Dragomir, condamnat la 4 ani de închisoare în primă instanță în dosarul drepturilor de televizare. Reacția fostului șef al Ligii Profesioniste de Fotbal

"Eu am mai primit la tribunal 12 ani si am fost achitat pentru că nu a fost nicio probă, că eram nevinovat. Așa e și acum, nu am nicio tangență cu procesul. Drepturile de televiziune au fost vândute prin licitație publică televizată. Nu era firma mea, era firma fiului meu care a făcut contractul cu RCS, dar asta nu mă disculpă pe mine. Băiatul meu nu are nicio vină, nici eu nu am nicio vină, o să vedeți la apel. Am făcut un contract de asociere în participațiune firma fiului meu cu RCS/RDS cu un an și jumătate înainte de vânzarea drepturilor de televiziune. Drepturile de televiziune nu sunt ale ligii, aste nu înțelege acest complet", a fost prima reacție a lui Dumitru Dragomir, la B1TV.

În acest dosar, procurorii DNA îl acuză pe fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) că în 2009 a cerut 3,5 milioane de euro mită, din care a primit 3,1 milioane de euro sub forma unor contracte de publicitate la salonul de nunţi pe care-l deţinea prin intermediul unei firme. În schimb, el ar fi facilitat, în 2008, câştigarea contractului pentru drepturi TV ale Ligii 1 de către RCS/RDS.





De asemenea, şi fiul lui Dumitru Dragomir, Bogdan Dragomir, este cercetat pentru complicitate la luare de mită şi la spălare de bani.





În aceeaşi cauză, este acuzat pentru dare de mită şi spălare de bani Ioan Bendei, la data faptelor administrator al unei companii de televiziune prin cablu. Oprea Alexandru, la data faptei directorul general şi preşedintele consiliului de administraţie al aceleiaşi companii de televiziune prin cablu, este acuzat de complicitate la dare de mită, iar Mihai Dinei, coordonatorul activităţii juridice a aceleiaşi companii de televiziune prin cablu, este anchetat pentru complicitate la dare de mită şi la spălare de bani. Florin Bogdan Bădiţă, administratorul unei firme care ar fi fost controlată dei Dumitru Dragomir, este acuzat de complicitate la luare de mită şi spălare de bani.





"În perioada aprilie 2009 - mai 2011, inculpatul Dumitru Dragomir, în calitate de preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (L.P.F.), a pretins suma de 3,5 milioane de euro (din care a primit 3,1 milioane de euro), de la suspectul Bendei Ioan, administrator al unei companii de televiziune prin cablu, în scopul atât de a îndeplini cât şi de a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle sale de serviciu precum şi de a îndeplini acte contrare acestora. Banii respectivi, au fost pretinşi şi primiţi de inculpatul Dumitru Dragomir în contextul executării, în perioada respectivă, a unui contract de cesiune a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din LIGA 1, încheiat la data de 08.04.2008 între L.P.F. şi consorţiul constituit din două societăţi comerciale, printre care şi societatea administrată de suspectul Bendei Ioan", anunţa DNA.





Banii ar fi fost disimulaţi ulterior sub forma unor plăţi făcute în cadrul unui contract de asociere în participaţiune încheiat între o firmă care ar fi fost controlată de Dumitru Dragomir şi compania de televiziune prin cablu.





În anul 2008, la nivelul Ligii Profesioniste de Fotbal s-a organizat o licitaţie având ca obiect cesiunea drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din cadrul competiţiei Liga I „PARTENER”, în sezoanele competiţionale 2008-2009, 2009-2010 şi 2010-2011, licitaţia fiind câştigată de firmele reprezentate de Ioan Bendei, preţul de adjudecare fiind de 101.150.000 euro (inclusiv TVA). Ulterior, în anul 2009, în contextul crizei economice, firmele câştgătoare ar fi solicitat Ligii acordarea unor condiţii contractuale mai avantajoase, spun procurorii.





"În aceste împrejurări, inculpatul Dumitru Dragomir, urmărindu-şi interesul personal, întrevăzut din iminenta neîndeplinire a obligaţiilor contractuale ale consorţiului, a solicitat reprezentanţilor companiei de televiziune prin cablu să intre într-un parteneriat de afaceri cu o firmă pe care acesta o controla, mai spun procurorii. Prin urmare, pentru a-l determina pe inculpatul Dumitru Dragomir să susţină interesele companiei de televiziune prin cablu la nivelul L.P.F., în legătură cu executarea contractului de cesiune a drepturilor de televizare, la data de 15.08.2009, între societatea controlată de preşedintele L.P.F., reprezentată de suspectul Bădiţă Florin-Bogdan şi compania administrată de suspectul Bendei Ioan s-a încheiat un contract de asociere în participaţiune", transmite DNA.





Potrivit sursei citate, "conţinutul contractului a fost anume conceput de părţi astfel încât să creeze aparenţa unei asocieri tipice şi să mascheze cât mai bine voinţa lor reală internă, aceea de a da, respectiv de a lua mită."





În baza contractului, în perioada 2009-2011, firma de televiziune ar fi primit societăţii controlate de Dumitru Dragomir, în 27 de tranşe, suma de 3.100.000 euro (13.059.290 lei), mai spun procurorii.





"În perioada 2015-2016, părţile implicate în încheierea contractului de asociere în participaţiune, au acţionat pentru ,,spălarea” şi ,,curăţarea” sa de caracterul infracţional, în scopul disimulării originii ilicite a acestuia. Astfel, au fost încheiate mai multe contracte, părţile preocupându-se exclusiv să confere contractului de asociere în participaţiune un caracter licit, în special în privinţa sumei de 3.100.000 euro, plătită în condiţiile de mai sus. Aceste operaţiuni, care s-au derulat până în anul 2016, au condus în final la cumpărarea de către compania de televiziune prin cablu a afacerii care a stat la baza contractului de asociere", explică anchetatorii.

O pedeapsă de patru ani de închisoare a primit și Ioan Bendei.Fiul fostului președinte de la LPF, Bogdan Dragomir, a fost achitat.Instanța a dispus și o amendă de 1.230.000 lei pentru firma SC Bodu SRL, o amendă de 1.250.000 lei pentru firma RCS/RDS, o amendă de 700.000 de lei pentru SC Integrasoft SRL. Tribunalul București a hotărât și confiscarea a 3.100.000 de euro de la RCS/RDS, plus 655.124 de lei, iar de la SC Bodu SRL confiscarea a 3.100.000 de euro, plus 712.369 lei, scrie Mediafax.Decizia - luată de magistrați după șapte amânări - nu este definitivă, putând fi atacată la Curtea de Apel București.