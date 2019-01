Ministrul Culturii, întrebat despre prezența lui Adrian Severin la ceremonia de la Ateneu: Ce a fost rău că a stat în loja respectivă? Ce voiați, să stea pe scări?

„Ce a fost rău că dl Severin a stat în loja respectivă în sală? (...) Ce voiați, să stea pe scări?”, a răspuns Breaz, invitat la Digi 24.Ministrul Culturii, care spune că a fost printre cei care s-au ocupat de organizarea acestui eveniment, a argumentat că „au fost desemnate zone” în care invitații se putea așeza.„Ce a fost greșit că a stat în spatele lojii oficiale? Mie mi se pare că se caută nod în papură și încercăm să căutăm ceva negativ” în derularea acestei ceremonii, care a fost „o reușită a României”.Chestionat despre prezența fiului premierului Dăncilă la acest eveniment, tot în zona lojii oficiale, Daniel Breaz a replicat: „Trebuia să nu participe? Nu îl cunosc, vă pun o întrebare, trebuia să nu participe?”.Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat și el, tot luni, cum comentează prezența celor doi la ceremonia de la Ateneu, dar șeful statului a precizat că „evenimentul a fost pregătit de Guvern”.„Eu am fost invitat și ca atare am participat. Ținuta culturală a evenimentului a fost foarte bună. Restul cred că trebuie să întrebați mai degrabă la Guvern cum s-a construit lista invitațiilor”, a răspuns Klaus Iohannis.Fostul europarlamentar PSD Adrian Severin a fost condamnat în 2016 de Înalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită și trafic de influență.Trei europarlamentari - Adrian Severin, slovenul Zoran Thaler și austriacul Ernst Strasser - au acceptat, în perioada decembrie 2010 - martie 2011, să își "vândă serviciile" unor jurnaliști ai ziarului "The Sunday Times", care pretindeau că se ocupă cu acțiuni de lobby. Reporterii au propus mai multor membri ai Parlamentului European să le plătească 100.000 de euro pe an în schimbul "ajutorului" pentru adoptarea unor amendamente.