DNA: Replică a procurorilor în urma acuzațiilor din presă

DNA a publicat două comunicate ca răspuns la acuzațiile apărute duminică în presă la adresa procurorilor săi , în special la adresa procuroarei Anca Jurma, cea care a deținut conducerea interimară a DNA timp de 6 luni, și a procurorului-şef adjunct al DNA, Călin Nistor, cel care asigură conducerea instituţiei.





"Cu referire la informațiile apărute, în data de 13 ianuarie 2019, pe site-ul de “Știri pe Surse” în care este prezentat un fragment dintr-o presupusă discuție dintre fostul procuror șef al DNA, Anca Jurma, și un subordonat și în care este dezbătut subiectul unei sesizări penale care l-ar privi pe unul dintre procurorii șefi adjuncți, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să vă comunice punctul de vedere al domnului Nistor Călin, procuror șef adjunct, care exercită atribuțiile procurorului șef al DNA:







Nu cunosc nimic despre vreo cauză penală care sa mă privească.



Nu m-a interesat niciodată dacă fac obiectul vreunei plângeri penale, deoarece, în toată cariera mea, nu am făcut decât să respect normele legale și codul deontologic al magistraților.



Nu i-am cerut niciodată fostului procuror șef al DNA, Anca Jurma, și nici altui procuror din subordine să-și încalce principiile deontologice și de legalitate care guvernează ancheta desfășurată într-un dosar penal. De asemenea nu am avut niciodată vreo discuție cu vreun procuror care ar fi avut în lucru vreo cauză care să mă privească.



La data la care s-ar fi purtat acea discuție din înregistrare, toate cauzele care-i vizau pe magistrați, inclusiv cu procurori DNA, erau trimise la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.





Este firesc ca toate cauzele care priveau magistrați sau orice alte persoane să fie soluționate cu celeritate, pentru că în situația în care aceștia au săvârșit vreo faptă penală să fie dispuse măsurile legale, iar în situația în care nu ar fi fost constatată vreo astfel de faptă sa fie dispusă o soluție de netrimitere în judecată.



Așa cum rezultă din discuția înregistrată, sesizarea respectivă era informă, adică potrivit art. 294, alin. 2, din CPP - În situația în care plângerea sau denunțul nu îndeplinește condițiile de formă prevăzute de lege ori descrierea faptei este incompletă ori neclară, se restituie pe cale administrativă petiționarului, cu indicarea elementelor care lipsesc.



La final, nu pot spune decât că activitatea de urmărire penală trebuie să se desfășoare cu stricta respectare a normelor de procedură penală, aspect care mi-a guvernat toată cariera mea." transmite Biroul de Informare și Relații Publice al DNA.





Un al doilea comunicat transmite punctul de vedere al fostului procuror șef al DNA, Anca Jurma.







„Nu aș fi vrut sa mai adaug ceva la cele deja comunicate de mine în legătură cu înregistrări nelegale ale unor procurori, dar față de cele apărute în presa de astăzi doresc să fac o ultimă precizare: