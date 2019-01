Nou atac dur al lui Donald Trump la adresa fostului șef FBI: ”Un mincinos, un adevărat gunoi și un copoi veros"

Wow, just learned in the Failing New York Times that the corrupt former leaders of the FBI, almost all fired or forced to leave the agency for some very bad reasons, opened up an investigation on me, for no reason & with no proof, after I fired Lyin’ James Comey, a total sleaze! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019

I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019

"Wow, tocmai aflu în deficitarul New York Times că foştii conducători corupţi ai FBI, aproape toţi concediaţi sau forţaţi să părăsească agenţia din motive foarte rele, au deschis anchetă asupra mea, fără niciun motiv şi nicio probă, când l-am dat afară pe acest mincinos de James Comey, un adevărat gunoi", a scris Trump, pe twitter.Președintele american a susținut, din nou, că a fost mult mai dur cu Rusia decât predecesorii săi Obama, Bush sau Clinton, adăugând totuși că a fi în termeni buni cu Moscova este un lucru bun și că speră ca într-o bună zi SUA vor avea din nou relații bune cu Federația Rusă.FBI a deschis în 2017 o anchetă pentru a afla dacă Donald Trump a lucrat pentru Rusia și împotriva intereselor Americii, după ce președintele l-a concediat pe fostul director James Comey, potrivit New York Times.Oamenii legii au fost atât de îngrijorați de comportamentul lui Trump încât au început să investigheze dacă nu cumva președintele lucrează împotriva intereselor Americii, spun surse oficiale citate de New York Times.Anchetatorii au luat în considerare dacă nu cumva acțiunile lui Trump nu au constituit o amenințare la securitatea națională, o anchetă cu totul extraordinară pentur un președinte în funcție. De asemenea, aceștia au următirt să determine dacă președintele lucra în mod conștient pentru Rusia.Casa Albă a respins vineri afirmațiile din New York Times, catalogându-le drept ”absurde”.