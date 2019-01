Pereți mucegăiți și încălzire cu un radiator într-un salon de la Spitalul de Copii din Brașov

Mama copilului a povestit, pentru Mediafax, că a ajuns cu bebelușul ei care are mai puțin de o lună, la spital, ea fiind dusă, inițial, într-un salon unde erau doar bebeluși, fără paturi pentru mame.„M-au dus în secție, într-o cameră în care erau doar pătuțuri pentru bebeluși. Mai era un bebeluș și scaune. Și am zis: Bun, domnule, dar eu unde stau? (...) M-au dus într-o rezervă. Acolo era mucegai. Am înțeles că deasupra camerei respective este o terasă și de câte ori plouă, se topește zăpadă, curge apă în cameră, iar peretele este praf”, a povestit femeia.Potrivit acesteia, rezerva a fost încălzită cu un calorifer electric, dat de reprezentanții spitalului, însă, susține ea, „de câte ori ieșeam (...), cineva îmi scotea caloriferul, că e prea cald”. Cum camera era pe colț, a fost frig, a mai spus spus brașoveanca, astfel că a trebuit să aducă de acasă halate și lucruri călduroase pentru a le pune la perete. „Nu știu ce e acolo, eu magazie aș face-o. Eu pot să înțeleg niște condiții care nu sunt de cinci stele, dar acelea nu erau condiții”, a mai spus mama nou-născutului.Femeia mai susține că ar fi vrut să meargă la o clinică privată, însă copilul este prea mic și cei de la privat nu primesc bebeluși. În camera cu mucegai a stat trei nopți și patru zile. „Dacă aș fi avut posibilitate să merg la privat, să plătesc, nu m-ar fi interesat (...), dar la Brașov, la privat, nu-l primește nimeni și trebuie să merg acolo. Atunci mă interesează, nu este normal așa ceva”, a punctat mama copilului.Conducerea Spitalului Clinic de Copii din Brașov recunoaște că femeia a fost internată într-o cameră în care nu erau condiții pentru un nou-născut, dar spune că mama copilului a cerut să stea singură într-o cameră „că nu vrea să plece de aici cu boli și microbi” și i s-a spus că există o rezervă care este improprie. „I s-a explicat la internare că nu sunt rezerve. Mămica a refuzat să fie internată cu copilul într-un salon. În saloane sunt mai mulți copii cu mămici. Mămica a zis că ea nu stă în salon cu nimeni. Pe secție, nu există decât această rezervă, care a început să fie amenajată de o fundație, dar rezerva este la capătul acoperișului și pentru că este vremea aceasta, apar infiltrațiile”, a explicat Monica Săbăduși, manager al Spitalului de Copii.Sursa citată a subliniat că în acea cameră nu a fost nimeni internat vreodată. De altfel, managerul spitalului a precizat că „mamei i s-a explicat că există amenajat spațiul, dar nu este funcțional și nu internează pe nimeni acolo. Mămica a zis că pe ea n-o interesează, pe ea acolo s-o interneze (...) Dacă este în amenajare, acolo este curat, dar nu este funcțional spațiul”.În cameră, personalul spitalului i-a adus femeii un calorifer electric, pentru a avea o temperatură optimă. În ceea ce privește condițiile de pe secția de nou-născuți, Monica Săbăduși a susținut că acestea „sunt normale, nu sunt de lux”. Monica Săbăduși a spus că secția de Copii este plină din cauza valului de boli respiratorii „Până în trei ani, internăm copiii cu mămici și dacă avem pat, le oferim un pat, dacă nu, stau pe scaune. (...) Mămica a stat singură, în condițiile în care am înțeles că secția a fost arhiplină și mămicile stăteau și în picioare cu copiii”. Pe de altă parte, managerul spitalului a precizat că secția de nou-născuți este una din cele trei care nu a beneficiat până acum de lucrări de reparații capitale. Secția de nou-născuți este însă pe lista de investiții în acest an.