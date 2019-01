Teodorovici: Când vine Parlamentul,va găsi proiectul de buget pe 2019/ Ianuarie va fi prinsă

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, sâmbătă dimineața, într-o emisiune, că, la ministerul de resort, a fost finalizat proiectul bugetului de stat, relatează Mediafax.

„Când vine Parlamentul, din vacanță, va găsi proiectul de buget realizat, propus, am făcut calculat, estimări. Știți că suntem o Coaliție la guvernare, este normal ca acest proiect să se discute. Noi, Finanțele, am terminat partea de buget. Urmează această discuție la nivelul Coaliției. Atunci când toate lucrurile sunt convenite, se afișează public. Nu este niciun fel de problemă în a finanța ceea ce înseamnă zi de zi - ministere, agenție, salarii, investiții. Am avut discuții cu ministerele - știu cum au de procedat”, a spus, Eugen Teodorovici, sâmbătă dimineața, într-o emisiune la Antena 3.

Bugetul este construit cu un PIB de 1.022,5 miliarde de lei (221,5 milioane de euro), o creștere economică de 5,5% și un deficit bugetar de 2,5%, potrivit ministrului Finanțelor.

De asemenea, bugetul este construit pe o inflație de 2,8%, în condițiile în care în noiembrie a fost de 3,43%, un curs de schimb leu/euro de 4,62 lei, în condițiile în care, în prezent, este de peste 4,67 lei, și o creștere a numărului mediu de angajați de 3,8% (5,3 milioane de lei).

Parlamentul își reia activitatea de la 1 februarie, fiind în vacanță de la finele anului trecut.

„Toate cheltuielile prevăzute pentru întregul an, de la salarii și pensii și bani pentru investiții sunt asigurați nu înseamnă că luna ianuarie nu va fi prinsă în anul 2019 (în bugetul pentru 2019 - n.red.)”, a mai spus Teodorovici