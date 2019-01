VIDEO O șoferiță de autobuz din SUA a devenit erou după ce a salvat un copil de 19 luni care rătăcea desculț pe străzi

O șoferiță de autobuz din Milwaukee, SUA, a făcut un gest impresionant după ce a tras pe dreapta pentru a salva o fetiță de un an și 7 luni care rătăcea desculță pe stradă, în ciuda frigului de afară.Fetița, purtând pijama roșie și scutec, alerga către o intersecție. ”Sunt mulțumită pentru că am fost la locul potrivit în momentul potrivit” a comentat Irena Ivic, șoferița autobuzului, potrivit CNN. Ivic a recuperat copilul și s-a urcat în autobuz, sub privirile șocate ale pasagerilor. O femeie din autobuz și-a dat jos haina de iarnă pentru a înveli copilul, care înghețase de frig.Imaginilie au fost date publicității de sistemul de monitorizare a traficului.Mama copilului ar suferi de o boală mentală, iar autoritățile urmează să-l dea în îngrijirea tatălui.