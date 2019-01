Românul care i-a tradus discursul lui Donald Tusk: „N-a avut nici măcar o zi la dispoziție să învețe să-l citească. Dacă avea mai mult, lumea ar fi crezut că știe românește”

"Eu am lucrat la traducere numai în ziua dinainte, adică alaltăieri. El n-a avut nicio zi de fapt la dispoziţie pentru a învăţa să-l citească. Bănuiala mea e că a avut mult mai puţin timp decât crede lumea. Tocmai de asta sunt impresionat. Cred că l-a citit foarte bine în condiţiile date. Şi cred că dacă ar fi avut timp să repete mai mult ar fi crezut lumea că ştie româneşte", a spus traducătorul.După ce a terminat traducerea care era actualizată pe măsură ce veneau noi informaţii de la cabinetului preşedintelui Donald Tusk, Dan Mărăşescu a înregistrat audio discursul şi l-a trimis colegilor de la cabinet.Dan Mărăşescu nu s-a întâlnit niciodată cu Donald Tusk, dar a rămas impresionat de discursul pe care acesta i l-a trimis să-l traducă."Din punctul de vedere al unui traducător discursul e foarte interesant, n-aş zice că e greu de tradus, dar şi prin importanţa politică pe care o are şi prin faptul că recurge la metafore şi la alte procedee retorice asta face textul interesant pentru un traducător. Pe mine personal m-a impresionat discursul preşedintelui, nu în ultimul rând pentru că l-a citit în limba română", a spus Dan Mărăşescu.Acesta a mai spus că a lucrat cam 3 ore la traducere. "Dacă ar fi fost numai o traducere probabil că mi-ar fi luat numai o oră, o oră jumătate. Dar aici am lucrat în timp real, adică mai veneau mici modificări, le mai integram, le discutam cu colegii mei de acolo şi mi-a luat vreo 3 ore, după care am înregistrat discursul", a mai spus traducătorul.Potrivit CV-ului, Dan Mărășescu lucrează de 13 ani ca translator la Consiliul Uniunii Europene. Este absolvent al liceului „Mihai Eminescu” din Cluj-Napoca şi al Facultăţii de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, departamentul de Limbă Engleză.Reamintim că preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a ținut, joi seară, la ceremonia de deschidere a președinției Consiliului UE, un discurs în limba română, menționând că prima mașină din familia sa a fost o Dacia 1300, a socrului său, iar acum socrul fiului său conduce un Duster.„România are puterea de a fascina și de a încânta. În familia mea, prima mașină a fost Dacia 1300 a socrului meu. Întâmplarea face că, astăzi, socrul fiului meu conduce și el o Dacie Duster. Totuși, mai mult decât mașinile românești mă fascinează intelectualii și sportivii români. Mircea Eliade, pe care l-am citat mai devreme, Emil Cioran, dadaistul Tristan Tzara, Eugen Ionescu sunt toți eroi ai imaginației mele", a spus Tusk.