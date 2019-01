Juncker: România va trebui să asigure stabilitatea și să ofere speranță într-un moment dificil pentru UE

”Președinția română va trebui să se ocupe de stabilitatea UE pentru că Marea Britanie ne părăsește. Am toată încrederea în autoritățile române, în dvs domnule președinte că veți ști să coordonați această etaptă dificilă, chiar tragică. (..) Dar democrația este ceea ce este și nu avem cum să îi împiedicăm pe cei care vor să ne părăsească să ne părăsească. Va fi o sincopă. Președinția română trebuie să asigure stabilitatea și să ofere speranță”, a spus Juncker.De asemenea, el a atras atenția că trebuie să ne asigurăm că alegerile pentru Parlamentul European se vor desfășura cu bine, fără ingerințe din alte zone: ”Va fi o președinție a democrației pentru că vom asista la alegerile europene. Va trebui să fim atenți ca aceste alegeri să se defășoare cât mai bine pentru a ne apăra de ingerințe din alte părți”.Președintele Comisiei europene a precizat că un alt obiectiv al președinției române este cel referitor la viitorul cadru financiar anual. ”Este un proiect dificil de care România va trebui să se ocupe, pentru că nu ne putem permite să întrerupem anumite programe”.Juncker a subliniat că președinția României va fi una de succes ”dacă veți ajunge la coeziune și consens național”.Înaltul oficial european a amintit și momentul în care România a devenit membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, precizând că a fost unul dintre cei care a semnat tratatul de aderare.”Suntem încântați să ne aflăm în România. România a fost o țară care întruchipa cele mai importante virtuți europene. Acum totul pare să fi fost simplu (referire la momentul aderării- n.red), dar mulți erau pe atunci, și sunt și azi, care voiau să blocheze extinderea Europei și aderarea a noilor state membre. Am semnat tratatul de aderare în aprilie 2005 pentru a-i permite să devină membru cu drepturi depline de la 1 ianuarie 2007. În acea zi, am încununat un efort pentru a reîntregi istoria și geografia europeană. (...) Rămâne o mare reușită a continentului nostru care este animată de voința popoarelor, mai ales a poporului român care a suferit mult”, a mai afirmat Juncker.