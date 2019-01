Washington Post va avea o pagină în limba arabă

Cotidianul The Washington Post a anunţat că va lansa pe site-ul său o pagină în limba arabă ce va reuni traduceri ale editorialelor, articolelor de opinie şi relatărilor corespondenţilor externi.Pagina în limba arabă a ediţiei online a publicaţiei The Washington Post va cuprinde articolele realizate de redactori din întreaga lume, în special din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, scrie AFP, citată de Agerpres.Secţiunea de opinii a acestui cotidian a experimentat deja traducerea articolelor în alte limbi, precum spaniolă, turcă şi farsi.''Această pagină va simplifica pentru mai mulţi cititori accesul la comentarii gratuite şi independente în legătură cu subiecte politice şi culturale care îi afectează cel mai mult'', a explicat Fred Hiatt, responsabil al secţiei editoriale a publicaţiei The Washington Post.''Importanţa acestui demers a devenit ''mai evidentă după moartea colegului nostru Jamal Khashoggi, care vedea în mod clar nevoia unui asemenea forum'', a adăugat Hiatt. Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, asasinat pe 2 octombrie în consulatul ţării sale la Istanbul, colabora cu mai multe publicaţii, mai ales cu The Washington Post.