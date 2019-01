​VIDEO După discursul lui Tusk, Ambasada Suediei a postat înregistrarea cu momentul victoriei lui Helmuth Duckadam

Postarea, care nu e însoțită de niciun comentariu, a fost apreciată de peste 1.400 de internauți, distribuită de peste 600 și are 90 de comentarii, majoritatea celor care au reacționat mulțumind ambasadei pentru mesajul inspirat: ”You're so smart, as ever! /Thank you for your support! / On point, ca de fiecare dată/ The European ideal is what unites all!”Într-un discurs susținut integral în limba română și aplaudat la scenă deschisă, la ceremonia de la Ateneu de joi seara, prilejuită de preluarea președinției române a consiliului UE, Tusk i-a îndemnat pe români să apere valorile europene, libertatea, integritatea și statului de drept, la fel ca Duckadam, adăugând că, deși credea că este imposibil, acesta a reușit să aducă victoria echipei de fotbal.”România are puterea de a fascina și de a încânta. În familia mea, prima mașină a fost Dacia o mie trei sute (1300) a socrului meu. Întâmplarea face că, astăzi, socrul fiului meu conduce și el o Dacie Duster. Totuși, mai mult decât mașinile românești mă fascinează intelectualii și sportivii români. Mircea Eliade, pe care l-am citat mai devreme, Emil Cioran, dadaistul Tristan Tzara, Eugen Ionescu sunt toți eroi ai imaginației mele. La fel ca sportivii de seama Nadiei Comăneci și a Simonei Halep, care încântă publicul din întreaga lume. Dar episodul care mi s-a întipărit cel mai bine în memorie a fost finala Cupei campionilor europeni la fotbal de la Sevilla, din 1986, când Steaua București a învins Barcelona. Și aș vrea să fac un apel la toți românii, să apere, în România și în Europa, fundamentele civilizației noastre politice: libertatea, integritatea, respectarea adevărului în viața publică, statul de drept și constituția. Să le apere cu aceeași hotărâre cu care Helmuth Duckadam a apărat acele patru penalty-uri la rând. Atunci, și mie mi s-a părut imposibil! Dar el a reușit. Și voi veți reuși. Pe această cale, vă asigur de tot sprijinul meu”, a spus Donald Tusk”.Ambasada Suediei a câștigat simpatia internauților din România după ce a avut mai multe postări pline de umor față de afirmațiile liderului PSD Liviu Dragnea care avansa anul trecut scenariul conform cărui patru indivizi străini ar fi dorit asasinarea lui.