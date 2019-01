Regretul ministrului Apărării în scandalul numirii șefului Statului Major. „Mă așteptam să iasă domnul general Ciucă și să spună că astfel de discuții noi n-am avut niciodată”

„Nici ministrul, și nici șeful Statului Major al Apărării nu are atribuții directe în înzestrare. Sunt beneficiarii, care își fac documentele care țin de necesitățile lor de înzestrare, de capabilitățile de care au nevoie, le pun la dispoziția Departamentului pentru armamente, care este autoritatea contractantă, împreună cu Romtehnica, care este societate în cadrul MApN. Astăzi, ca ministru al Apărării, nu sunt în situația în care să forțez secretarul de stat pentru armamente să facă într-un anumit fel sau în alt fel, să ducă licitația într-un anumit fel sau în alt fel, pentru că cei care stabilesc cerințele operaționale sunt cei tehnici, care vin și spun vreau șenilatul care să facă treaba asta, vreau avionul care să zboare așa și să aibă armamentul așa. Nu face nici ministrul și nici șeful Statului Major al Apărării, ci sunt anumite documente care se aprobă în colegiul Ministerului, după ce trec o sumedenie de astfel de etape”, a spus ministrul Apărării.„Ceea ce regret e că au apărut astfel de scenarii și mă așteptam ca să iasă domnul general Ciucă și să spună că astfel de discuții noi n-am avut niciodată. De bine de rău, am fost și secretarul Ministerului Apărării Naționale și am mai fost ministru și n-am avut niciodată nici divergențe, nici discuții pe înzestrare în sensul cu cine să facem comisioane sau alte lucruri urâte care s-au spus. Încă ceva, sunt instituții care se ocupă cu astfel de lucruri și n-am nicio problemă, stau extrem de liniștit”, a adăugat Gabriel Leș.