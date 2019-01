Guvernul bulgar vrea să ia opt F-16 noi. Cât vor plăti vecinii noștri pentru avioanele de luptă

Acordul pentru avioanele F-16V Block 70 fabricate de Lockheed Martin ar urma să fie de circa 1,1 miliarde de dolari, cel mai mare program de achiziții militare al Bulgariei de la căderea comunismului. Pentru această înzestrare a armatei bulgare au mai concurat Suedia, cu avioane Saab Gripen, și Italia, cu aeronave Eurofighert second hand.Decizia are nevoie de aprobarea parlamentului. Coaliția de centru-dreapta de la guvernare are o majoritate precară în Parlamentul ce va vota în privința acestei decizii săptămâna viitoare.Planul guvernului de la Sofia a stârnit dezbateri aprinse, suporterii săi spunând că este o bună decizie strategică pentru Bulgaria, în condițiile în care vecinii țării din NATO au tot F-16, iar adversarii acuzând că s-a încălca regulile privind licitațiile publice.Forțele Aeriene Române au în dotare, în prezent, 12 avioane de vânătoare F-16 cumpărate din Portugalia. Avioanele nu au fost noi, sunt de tipul block 15 A/B și, după achiziționarea de către România, au fost trecute printr-un proces de modernizare de tip MLU (Mid-Life Upgrade) care le-a adus la zi din multe puncte de vedere al avionicii și elementelor tehnice.Cele 12 avioane sunt staționate la Baza Aeriană 86 Borcea și formează escadrila 53 Warhawks. Contractul pentru cele 12 avioane F16, modernizarea lor și alte elemente logistice a fost semnat de România cu Portugalia în 2013 și a avut o valoare de circa 628 milioane euro cu tot TVA. Primele nouă aeronave din escadrila de 12 avioane multirol incluse în acordul româno-portughez au intrat în dotarea Forțelor Aeriene Române în anul 2016, iar următoarele trei în 2017.În iulie 2018 fostul ministru al Apărării anunța că România va mai cumpăra încă cinci avioane F-16 second-hand de la Portugalia, patru aparate cu comandă simplă și unul cu dublă comandă. Pe lângă acestea, ministrul Mihai Fifor mai declara că România are în plan achiziția a altor 36 de avioane F-16, dar fără să dea detalii despre variantă, dacă vor fi noi sau nu și de unde ar putea fi acestea achiziționate.