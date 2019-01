Dosarul Retrocedării plajelor: DNA a cerut în ultimul moment o pedeapsă pentru Cristian Borcea

Procurorii DNA au cerut în ultimul moment al dezbaterilor din dosarul retrocedării plajelor de la ÎCCJ ca magistrații să pronunțe o pedeapsă pentru Cristian Borcea, acesta fiind achitat, inițial, pe fond. Fostul acționar al Clubului Dinamo s-a declarat nevinovat în ultimul cuvânt, relatează Mediafax.

„Respingeți apelurile ca nefondate. Cu privire la Borcea Cristian, arătăm că abuzul în serviciu se pedepsește de la 3 la 10 ani. Acțiunile inculpatului Borcea au fost mai multe, astfel încât faptele sunt în formă continuată. Efectele deciziei Curții Constituționale sunt doar pentru viitor (n.r. – face referire la declararea ca neconstituțională a articolului de lege care spune că „orice act procesual întrerupe prescripția” – decizia CCR nr. 297/2018). Termenul de prescripție a fost întrerupt în mod constant, astfel încât prescripția nu s-a împlinit”, a declarat în fața instanței procurorul de ședință al DNA.

Solicitarea reprezentantului DNA a venit în replică marți seară, după ce toți avocații din dosarul retrocedării plajelor au solicitat respingerea apelului procurorilor anticorupție și achitarea clienților lor.

În ultimul cuvânt, fostul acționar al clubului Dinamo, Cristian Borcea, și-a susținut nevinovăția: „Domnule președinte, onorată instanță, sunt nevinovat deoarece eu am cumpărat drepturi litigioase. Nu am avut legătură cu comisiile sau cu persoanele de la care a cumpărat Giurgiucanu (n.r. – Georgică). De aceea am și dat procură lui Giurgiucanu”.

Instanța supremă a finalizat, marți seară, dezbaterile în Dosarul retrocedării plajelor, urmând a se pronunța pe data de 29 ianuarie.

La ultimul cuvânt al inculpaților au lipsit Radu Mazăre – care a fugit în Madagascar – și Nicușor Constantinescu, care a refuzat să semneze citația în penitenciar și a solicitat să fie judecat în lipsă. Alți inculpați din Dosarul retrocedării plajelor, funcționari ai primăriei Constanța, notari sau cumpărători de drepturi litigioase au susținut că sunt nevinovați și au cerut să fie achitați definitiv.

„În ceea ce privește situația mea, eu mă consider nevinovat. S-au spus foarte multe în acești 14 ani de proces, nu vreau să mai adaug nimic față de motivele de apel sau față de ceea ce au susținut avocații mei. Ceea ce vreau să spun este că (…) singura problemă juridică e dacă faptele din acest dosar sunt sau nu infracțiuni (…)”, a declarat Jean Andrei, notar.

Alin Dima, expert evaluator și apropiat al lui Radu Mazăre, a declarat: „Cei 15 ani (n. r. – cât a durat dosarul) reprezintă un sfert dintr-o viață profesională activă. Trebuie să vă spun că am greutatea celor 30 de ani (de experiență) și 1.000 de rapoarte, niciunul dintre acestea neavând obiecțiuni. Nu am acțiuni disciplinare. Singura critică am primit-o din partea unui fost prieten și colaborator, domnul Cucoară, nu știu din ce motiv”.

Omul de afaceri Georgică Giurgiucanu a declarat, la rândul său, că este nevinovat: „Mă declar nevinovat față de acuzațiile aduse de Parchet, nu am săvârșit nicio faptă penală. Am respectat legea și litera (litera legii). Cu Movilă am avut o veche relație de familie de pe vremea când eram copil, de pe vremea bunicilor mei. Vă rog să dispuneți achitarea mea”.

Dan Miron, fost consilier municipal, acum în etate, a declarat: „Sunt unul dintre inculpații care sunt încă în viață și nu am comis nicio faptă penală”.

Constantin Racu, fost șef al Direcției Administrație Publică din Constanța, i-a pus la încercare răbdarea președintelui Ionuț Matei: „După 15 ani în fața instanțelor, a venit și ultimul moment. Suntem acuzați și trimiși în judecată pentru că am încălcat legi eminamente civile. Dar ce facem dacă hotărâți că am aplicat corect legea civilă? Trimitem DNA în judecată?”.

Răspunsul judecătorului Ionuț Matei nu s-a lăsat așteptat: „Mai încet, vă rog, încă sunteți inculpat”.

La sedinţa de luni, un procuror de şedinţă al DNA a cerut condamnarea lui Radu Mazăre la o pedeapsă „orientată spre maximum de 15 ani” de închisoare în acest dosar. DNA a cerut închisoare cu executare şi pentru Nicuşor Constantinescu, inculpat şi el în dosar.

„Solicităm condamnarea inculpatului Radu Mazăre la o pedeapsă orientată spre maxim. (...) Nu vom cere o pedeapsă de 15 ani, ci una orientată spre cea de 15 ani”, a spus procurorul la ultimul termen al procesului.

DNA a cerut închisoare orientată spre maximum şi pentru Nicuşor Constantinescu, fostul preşedinte CJ Constanţa.

Fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti, în acest dosar, în iulie 2017, la patru ani de închisoare cu suspendare. El este acuzat, alături de alţi funcţionari, de atribuirea nelegală a unor terenuri, prejudiciul estimat de DNA ridicându-se la 114 milioane de euro. Decizia instanţei a venit după nouă ani de procese şi alte opt amânări consecutive de pronunţare a unei sentinţe. În acelaşi dosar a fost condamnat şi fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, el primind o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare.

Alţi şapte funcţionari din cadrul Primăriei Constanţa au fost condamnaţi la câte trei ani de închisoare cu suspendare. Este vorba despre Constantin Racu, Ramona Daniela Dospinescu, Ion Marica, Cristian Talpău, Nora Alina Chircă, Georgică Giurgiucanu şi Emil Dragoş Săvulescu.

Ceilalţi 24 de acuzaţi din acest dosar au fost achitaţi de Curtea de Apel Bucureşti. Între aceştia se numără şi Cristian Borcea. Pentru fostul acţionar de la Dinamo, procurorul DNA a cerut instanţei încetarea procesului penal pentru faptele care s-au prescris în cursul procesului, dar şi condamnarea pentru faptele pentru care nu s-a prescris răspunderea penală.