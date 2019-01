Judecătorii orădeni care spun că au fost intimidați sau șantajați de procurorii de la DNA Oradea să iasă public și să indice cine i-a intimidat sau șantajat (asociație procurori)

AMASP crede că „reprezentanții Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție ar trebui să explice cum citarea telefonică, în vederea audierii - indiferent de calitatea în care au fost citați - a procurorilor de la DNA –ST Oradea a fost adusă la cunoștința publicului, în emisiuni TV și pe paginile de Facebook ale unor persoane cu vădite și notorii interese judiciare”.Și, în condițiile în care aspecte similare au fost verificate anterior de Inspecția Judiciară în ceea ce privește activitatea DNA, „s-ar impune, pentru a arăta echidistanță și profesionalism, ca verificări identice să se întreprindă și la nivelul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție”, potrivit unui comunicat al Asociației, transmis HotNews.ro.În opinia AMASP, solicitarea Secției de judecători a CSM de a fi verificate aspectele recent publicate în presă este „instituțional validă”, în condiția în care „orice chestiune discutabilă din activitatea procurorilor trebuie lămurită conform căilor legale”.Dar „aprecierile personale ale judecătorilor, membri CSM, dincolo de această solicitare, ar trebui să fie prudente și să respecte obligația de rezervă, astfel cum chiar domniile lor au solicitat repetat altor actori din spațiul public în nenumărate ocazii. Precizăm că în această cauză, în cursul zilei de astăzi, 4 ianuarie 2019, procurorii au dispus începerea urmăririi penale in rem", se arată într-un comunicat al Parchetului General.Avocatul Răzvan Doseanu a publicat pe site-ul Cabinetului de Avocatură Doseanu şi Asociaţii o înregistrare audio a unei şedinţe care ar fi avut loc la DNA Oradea în ianuarie 2018, despre care spune că nu ştie dacă este autentică. Acesta spune că înregistrarea a fost „primită anonim".Luni, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a afirmat că a luat act "cu maximă îngrijorare" de înregistrările de la DNA Oradea, care arată "un mod de lucru având ca finalitate deturnarea scopului justiției". Precizăm că în această cauză, în cursul zilei de astăzi, 4 ianuarie 2019, procurorii au dispus începerea urmăririi penale in rem", se arată într-un comunicat al Parchetului General.Avocatul Răzvan Doseanu a publicat pe site-ul Cabinetului de Avocatură Doseanu şi Asociaţii o înregistrare audio a unei şedinţe care ar fi avut loc la DNA Oradea în ianuarie 2018, despre care spune că nu ştie dacă este autentică. Acesta spune că înregistrarea a fost „primită anonim”.Luni, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a afirmat că a luat act "cu maximă îngrijorare" de înregistrările de la DNA Oradea, care arată "un mod de lucru având ca finalitate deturnarea scopului justiției". Judecătorii din CSM mai spun că au identificat potențiale practici de presiune asupra judecătorilor, prin ticluirea de dosare.Iată mai jos comunicatul AMASP:„În contextul ”dezvăluirilor” de presă privind activitatea procurorilor din cadrul DNA - ST Oradea, Asociația MASP reiterează importanța principiilor statului de drept, egalitatea în fața legii și respectarea drepturilor fundamentale, indiferent de calitatea persoanei vizate.Având în vedere afirmațiile vehiculate în spațiul public, considerăm necesar ca toți judecătorii orădeni care apreciază că au fost intimidați sau șantajați de procurorii amintiți să iasă public și să indice cine i-a intimidat sau șantajat, când, în ce mod și în ce scop.De asemenea, AMASP consideră că persoanele (inclusiv judecători)care au ales să iasă în spațiul public și să își prezinte versiunea de adevăr, susținând că sunt victime ale unor ”abuzuri abominabile” ale procurorilor din cadrul DNA – ST Oradea, să finalizeze acest demers, respectiv să nominalizeze dosarele în care au fost anchetați și soluțiile pronunțate, fie ele de clasare, achitare sau condamnare, pentru ca opinia publică să poată aprecia în cunoștință de cauză dacă ne aflăm în prezența unor abuzuri, a incompetenței procurorilor sau a unor manipulări constând în campanii de presă ce vizează direct reprezentanții Ministerului Public. Membrii AMASP pledează pentru echilibru și obiectivitate în dezbaterile publice, de aceea considerăm nefiresc ca aceste ”versiuni de adevăr” să circule nechestionate de nimeni.AMASP reiterează pe această cale obligația oricărui magistrat de a respecta legea și de a răspunde pentru orice încălcare a normelor în vigoare, în cadrul procedurilor judiciare și nu într-o formă televizată de justiție. De asemenea, AMASP atrage atenția că obligația de rezervă se aplică tuturor reprezentanților Autorității Judecătorești, indiferent dacă exercită funcția de procuror sau de judecător și indiferent de versiunea prezentată în emisiuni de televiziune. Inspecția Judiciară ar trebui să dea dovadă de o practică unitară și să efectueze verificări preliminare cu privire la persoanele care au depășit limitele libertății de exprimare în cadrul mass media.Citarea și audierea unor persoane în procedurile judiciare nu trebuie să devină un spectacol de presă, acest lucru rămânând pe deplin valabil și atunci când persoanele audiate sunt procurori. În acest context, AMASP opinează că reprezentanții Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție ar trebui să explice cum citarea telefonică, în vederea audierii - indiferent de calitatea în care au fost citați - a procurorilor de la DNA –ST Oradea a fost adusă la cunoștința publicului, în emisiuni TV și pe paginile de Facebook ale unor persoane cu vădite și notorii interese judiciare. Cum astfel de aspecte au fost verificate anterior de Inspecția Judiciară în ceea ce privește activitatea DNA, s-ar impune, pentru a arăta echidistanță și profesionalism, ca verificări identice să se întreprindă și la nivelul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție.AMASP consideră instituțional validă solicitarea Secției de judecători a CSM de a fi verificate aspectele recent publicate în presă. Orice chestiune discutabilă din activitatea procurorilor trebuie lămurită conform căilor legale. Aprecierile personale ale judecătorilor, membri CSM, dincolo de această solicitare, ar trebui să fie prudente și să respecte obligația de rezervă, astfel cum chiar domniile lor au solicitat repetat altor actori din spațiul public în nenumărate ocazii. Rămâne un aspect de tranșat pe viitor dacă verificările solicitate nu ar trebui să lămurească întregul context al justiției orădene, inclusiv activitatea și relațiile unor judecători.Ținând cont că interceptarea neautorizată a comunicărilor constituie infracțiune, dincolo de conținutul și potențialul mediatic al acestor ”dezvăluiri”, AMASP consideră necesară declanșarea unei investigații privind modalitatea și autorii efectuării înregistrării.Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilorprocuror Antonia Diaconu, co-președinteprocuror Adrian Cosmin Iordache, co-președinte”