Prima reuniune UE prezidată de România. George Ciamba: Trebuie să fim ambțioși, dar și realiști

Primul eveniment major la nivelul UE care marchează preluarea președinției rotative de către România, reuniunea Consiliului Afacerilor Generale al Uniunii, a avut loc marți, la Bruxelles, ședința fiind condusă de ministrul român al afacerilor europene, George Ciamba.

La finalul reuniunii, ministrul român a susținut o conferință de presă prezentând principalele dosare europene care ar urma să fie gestionate în mandatul României, timp de șase luni, printre care se numără Brexit și alegerile europarlamentare. În acest context, George Ciamba a spus că ”trebuie să fim foarte ambițioși, dar și realiști”, precizând că trebuie să încheiate cât mai multe dosare și cu Parlamentul European care își încheie mandatul.

De asemenea, Ciamba a mai spus că va discuta cu partenerii săi de dialog din Consiliu despre ”modul în care putem comunica mai bine, despre modul în care putem aduce Europa mai aproape de europeni”.

”Președinția noastră are loc în vremuri cu mari provocări. Președinția Consiliului UE deținută de România se va axa pe construirea unei Uniuni mai puternice și mai coezive. Suntem hotărâți să facem din acest mandat un succes”, a mai transmis ministrul afacerilor europene.

\uD83D\uDCE3 Our presidency is taking place in times of great challenges. #RO2019EU will focus on building a stronger and more cohesive EU. We are determined to make @ro2019eu a success. pic.twitter.com/RPx3LgTWDh