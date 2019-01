Fost bulibașă al romilor, tatăl unui consilier de stat, înmormântat într-un loc interzis. Scandal între autoritățile locale și rude

Un fost bulibașă al romilor din comuna Gilău, județul Cluj, Rudi Varga, decedat recent, ar urma să fie înmormântat miercuri într-un loc din cimitir unde înhumările sunt interzise, mai exact lângă Monumentul Eroilor. Viceprimarul localității, Okos Carol, spune că o astfel de situație nu a mai existat în ultimii 30 de ani și a convocat o celulă de criză pentru a opri înmormântarea în acel loc, însă nu a avut câștig de cauză.





”Familia defunctului Rudi Varga a solicitat ca înmormântarea să aibă loc miercuri într-o parte a Cimitirului Gilău, lângă Monumentul Eroilor, la baza pantei unde se înhumează morții în mod regulat. Noi nu avem un regulament de funcționare a cimitirului și, pentru că nu am mai întâlnit o astfel de situație în ultimii 30 de ani, am convocat, luni dimineață, o ședință de îndată a Consiliului Local Gilău pentru a hotărî dacă se permite înmormântarea fiecăruia după cum vrea sau se respectă ordinea ca până acum. CL Gilău, cu 10 voturi din 11, a decis că nu se va schimba ordinea de înmormântare și că partea din cimitir unde vrea familia să îl înmormânteze nu va fi deschisă și nu va fi nimeni înmormântat acolo. Am cerut familiei să respecte hotărârea CL Gilău, dar am fost surprins că nu o vor respecta și că îl vor înmormânta unde vor. Este o înmormântare cu încălcarea unei hotărâri a Consiliului Local”, a spus Okos, citat de Mediafax.





El a convocat, luni, o celulă de criză cu Poliția, Poliția Locală și o firmă de avocatură pentru a opri lucrarea, dar nu s-a găsit nicio soluție, urmând ca, ulterior, deliberativul local să aleagă calea instanței.





”Mi se pare ciudat ca o hotărâre a Consiliului Local Gilău să nu poată fi aplicată și că fiecare își face de cap. Poliția Locală a făcut poze cu cei care săpau groapa, trimiși de fiica defunctului, Dana Varga, și atât. O astfel de atitudine creează un precedent, pentru că oricine de aici înainte va veni să își îngroape morții unde vor, poate și în curtea Primăriei, iar unii vor considera că sunt oameni mai egali în fața legii decât alții și că deliberativul local nu contează. Comportamentul familiei mă determină să nu particip la înmormântare, este forma mea de protest”, a mai spus viceprimarul comunei Gilău.





Administratorul public al Primăriei Gilău, Ruxan Roșca, a declarat, la rândul său, că este urât că un reprezentant al Guvernului României (fiica lui Rudi Varga, Dana – n.r.) ”nu înțelege faptul că trebuie să se respecte legea și o hotărâre a Consiliului Local Gilău”.





De asemenea, slujba de înmormântare ar urma să fie oficiată de mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț.





Dana Varga a spus că a fost dorința tatălui său de a fi înmormântat în zona Monumentului Eroilor din Gilău și că autoritățile locale exagerează.





"Nu este mormântul lângă Monumentul Eroilor, se exagerează. A fost acea hotărâre a Consiliului Local Gilău care a fost adoptată deoarece Consiliul Local și primarul sunt șantajați de Roșianu (un alt rom din Gilău – n.r.), care a fost 40 de ani dușmanul lui tata și al familiei”, a spus Varga.





Dana Varga este consilier de stat în aparatul de lucru al Guvernului, fiind numită în funcție de fostul premier Mihai Tudose. Ea este și secretar executiv al ALDE pentru minorități naționale. În perioada 2006 – 2009 a fost secretar personal al fostului premier Călin Popescu Tăriceanu.





Rudi Varga a murit în 3 ianuarie. Considerat bulibașă a romilor din Gilău, el a solicitat în instanță, după 1989, ca statul român să îi returneze peste 13 kilograme de aur confiscat de autoritățile comuniste.