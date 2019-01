Mitropolitul Clujului: Aproape cinci milioane de români au plecat pe alte plaiuri; tare am dori să revină acasă

Peste 2.000 de credincioşi au participat duminică, atât în catedrala din Cluj-Napoca, cât şi în piaţa din jurul ei, la slujba de Bobotează oficiată de mitropolitul Andrei Andreicuţ şi de un sobor de preoţi.La finalul slujbei, după sfinţirea celor 20.000 de sticle cu apă, mitropolitul a amintit că deşi evenimentul are loc într-unul din marile oraşe ale României, sărbătorile au, la sat, un farmec aparte şi a făcut un apel pentru repopularea acestora."Coborându-se Mântuitorul în Iordan, sfinţeşte firea apelor, sfinţeste natura. De aceea, faţă de natura creată de Dumnezeu şi pusă la dispoziţia noastră ar trebui să avem mult mai multă grijă. (...) Majoritatea dintre noi suntem cetăţeni ai oraşului, dar foarte mulţi dintre noi provenim de la ţară şi faţă de satul românesc trebuie să avem un ataşament şi o dragoste deosebită. Sărbătorile sunt frumoase peste tot, odinioară însă, la sat, ele aveau un farmec aparte. De aceea, constatând ca satele îmbătrânesc, locuitorii lor sunt mai puţini, Sfântul Sinod a declarat acest an ca an al satelor româneşti. Tare am vrea sa se regenereze satele noastre româneşti. Această împuţinare a populaţiei este şi pentru că nu este foarte mare natalitatea, dar e în mod deosebit pentru ca aproape cinci milioane de români au plecat pe alte plaiuri. Au plecat din motive obiective, pentru pâinea cea de toate zilele. Dar încet-încet s-a creat un curent şi tare am dori ca el să îşi schimbe sensul şi să revină acasă", a spus mitropolitul Andrei.Înaltul ierarh a mai amintit că, altădată, la sfinţirea mare a apei participau şi domnitorii, alături de mitropolit, iar mai târziu, când România a devenit regat - regii Carol, Ferdinand şi Mihai au continuat tradiţia."Mergând pe firul acestei tradiţii, şi noi pe plan local, cu prefectul, cu preşedintele filialei Cluj a Academiei Române, participăm la această celebrare importantă. Să dea Dumnezeu ca apa sfinţită să vă binecuvânteze casele şi viaţa şi anul acesta care a început să fie foarte, foarte bun", a spus mitropolitul Andrei.La liturghia de duminică au participat preşedintele filialei Cluj a Academiei Române, Emil Burzo şi prefectul Clujului, Aurel Cherecheş.După slujba de sfinţire a apei, reprezentanţii Mitropoliei au împărţit sticlele cu apă sutelor de enoriaşi care au aşteptat acest moment în frig mai bine de trei ore.