Inaugurarea celei mai lungi pârtii de schi din nordul țării, marcată de nemulțumiri. Telegondola nu a funcționat timp de două ore

Instalația de telegondolă de pe pârtia Rarău, inaugurată sâmbătă, nu a funcționat timp de aproape două ore, autoritățile dând vina pe temperaturile foarte scăzute și pe faptul că instalația nu a fost folosită mai bine de cinci ani.Multe persoane și-au manifestat nemulțumirea pe Facebook.„Organizarea lasă de dorit....păcat să vii din Iași și să nu poți să ajungi decât pe jos și când ajungi nu mai merge telegondola.....păcat”, scrie un utilizator.Altul comentează: „O bătaie de joc organizarea dumneavoastră!”.„Bătaie de joc. Gondola nu merge în ziua inaugurării. Parcare egală cu 0. De unde poți parca până la pârtie ai bus, dar nu te lasă să urci cu schiurile în bus. Felicitări pt inaugurare. După 2 ore de stat în frig au anunțat că s-a stricat un senzor la gondolă!”, a scris un alt utilizator al rețelei de socializare.„La 20 mil. euro vreți să și meargă (telegondola - n.r.)”, comentează ironic o altă persoană.Alții sunt mai împăciuitori în comentarii, criticându-i pe nemulțumiți și atrăgându-le atenția că până una alta contează investiția, pentru că probleme care țin de senzorii telegondolei pot fi des: ”Pentru aglomerație e normal, e ziua inaugurării, nu cred că va mai fi vreodată atâta lume și apoi ce ține de circulație ne implică și pe noi. (...) În loc să vorbiți puneți mâna și faceti ceva că doar așa mergem înainte”.Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, sâmbătă seara, pentru Mediafax, că a ținut să verifice dacă telegondola funcționează bine și a revenit pe pârtia de la Câmpulung Moldovenesc.”M-am bucurat să văd ca turiștii nu au plecat de pe pârtie și au continuat să schieze chiar și după lăsarea întunericului, profitând de instalația de nocturnă. Chiar am urcat până la punctul de plecare și am observat că turiștii erau încântați și schiau fără probleme. Pârtia de la Câmpulung Moldovenesc este una dintre cele mai mari din România și sunt sigur că va fi noul punct de atracție pentru amatorii de sporturi de iarnă atât din România, cât și din străinătate”, a spus Trif.Pârtia din Masivul Rarău, de dificultate medie, are o lungime de 2.850 de metri, 9 tunuri de zăpadă, iar pentru a fi funcțională s-au investit 15 milioane de euro, cei mai mulți de la Ministerul Turismului.Lucrările la pârtia de schi din Câmpulung Moldovenesc au început în urmă cu zece ani și ar fi trebuit finalizate în 2012, însă proiectul a fost oprit din lipsa resurselor financiare. În septembrie 2016 lucrările au fost reluate.