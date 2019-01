"Cristina Tarcea vorbește despre "monștrii sacri ai Dreptului" pe care a avut "norocul să-i prindă""

"Vă urez tuturor un an nou mai bun, mai liniștit, mai normal și în care principiile de drept așa cum au fost ele predate de monștrii sacri ai Dreptului pe care eu am norocul să-i prind să fie repuse în adevărata lor valoare și poziție. Prin legea 304/2004 privind organizarea judiciară, cum a fost modificată prin legea 207/2018, la începutul fiecărui an, au loc procedurile de desemnare a numărului și a compunerii completurilor de 5 judecători", a spus, joi, șefa instanței supreme, Cristina Tarcea, citată de Mediafax.







Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au tras la sorți, joi, pentru anul 2019, noii judecători din completurile de 5 în materie civilă și penală. Vor funcționa șase completuri în total, spre deosebire de patru, câte erau până acum.



Au fost trase la sorți trei completuri de judecători în materie penală și trei în materie civilă, spre deosebire de câte două, câte erau până acum.





Componența completurilor de 5 judecători de la ICCJ, în materie penală:





C1: Dragomir Iulian, Matei Ionuț Mihai, Rus Alexandra Iuliana, Epure Constantin, Șelaru Valentin Horia.





Componența noilor completuri în materie civilă:





C1: Copoiag Elena Carmen, Cîrnu Iulia Manuel, Florescu George Bogdan, Hîncu Cezar și Canacheu Claudia Marcela.





Aceasta este a patra tragere la sorți a completurilor în ultimele luni.







Noilor completuri desemnate prin tragerea la sorți de joi nu le vor fi repartizate dosare precum cel al lui Liviu Dragnea, Sebastian Ghiță, Toni Greblă sau Călin Popescu Tăriceanu, cauze repartizate deja prin tragerea la sorți din decembie anul trecut. O primă înfățișare în aceste dosare a avut loc în 19 decembrie, ele fiind amânate pentru a doua jumătate a lunii ianuarie.







Judecătorii CSM au stabilit la finele anului ca toate dosarele repartizate la completurile de 5 judecători de la ICCJ, în 13 decembrie, să fie judecate în 2019 de aceiaşi judecători, fără a fi organizată o tragere la sorţi și în privinţa lor.



C2: Cîrnaru Simona, Burnel Oana, Alexandrescu Anca Mădălina, Enescu Dan Andrei, Neniță Simona.C3: Mela Luciana, Bogdana Ioana, Lefterache Lavinia, Foitoș Marius Dan, Iancu Ana Hermina.C2: Macavei Sorinela Alina, Vișan Mirela, Grădinaru Blandiana, Baciu Mona Magdalena, Gherasim Elena.C3: Paraschiv Mihaela, Brehar Paulina Lucia, Zaharia Rodica, Voicu Rodica Florica, Năstasie Veronica.Decizia Secţiei pentru judecători a CSM se menţine chiar dacă la termenul de atunci al dosarelor cu noile complete au fost pronunţate amânări şi nu au fost administrate probe. Decizia se aplică în cazul dosarelor care funcţionează în materie civilă şi penală.