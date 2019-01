Directorul Tel Drum: 80% din documentele din "valiză" sunt la dosarul procurorilor

​

Directorul Tel Drum, Petre Pitiș, susține că 80% din majoritatea documentelor din valiza jurnaliștilor de la Rise Project sunt deja la dosarul instrumentat de procurori. Pitiș a făcut aceste declarații joi, la ieșirea de la DNA, unde a fost informat cu privire la expertiza în dosarul Tel Drum.

"Nu pot să știu (despre documentele din valiză, n.r.). Acolo, eu am văzut că sunt documente care sunt deja la dosar. 80% din ce s-a prezentat în presă <<Valiza>> există la dosar din data de 6 august, de când s-au făcut perchezițiile. Cum au ajuns și acolo, nu pot să îmi explic”, a declarat Petre Pitiș, citat de Mediafax, la ieșirea de la DNA.

El a fost chemat la DNA pentru a fi informat de procurori cu privire la expertiza dispusă în dosarul Tel Drum.

Întrebat de mailul pe care, potrivit Rise Project, fiul lui Liviu Dragnea i l-a trimis pentru a-i achita o factură, Petre Pitiș a susținut că Tel Drum nu a emis niciodată o astfel de factură.

"Nu știu de mail, eu știu facturile pe care le am și care sunt depuse aici. Nu am spus că-i plăteam. Am spus că am văzut mailul (prezentat de jurnaliștii Rise Project, n.r.), dar nu corespunde, factura care este în acel mail nu a fost niciodată emisă pentru Tel Drum”, a mai afirmat Petre Pitiș.

În noiembrie, jurnaliştii de la Rise Project au publicat o serie de aricole pornite de la valiza cu documente pe care ar fi primit-o de la un localnic din Teleorman.

Rise Project anunța că a intrat în posesia unor documente pe care DNA nu le-a găsit la perchezițiile de la Tel Drum, dar care ar fi fost descoperite de un sătean din Teleorman. Potrivit datelor Rise Project, ”o valiză cu informații esențiale din interiorul corporației Tel Drum, la care procurorii DNA n-au avut acces când au percheziționat fizic și informatic sediul firmei, anul trecut, a fost găsită în zona rurală din Teleorman, de către un localnic, chiar pe proprietatea lui. Localnicul a intrat în contact cu o sursă RISE Project din județ”.





Dosarul Tel Drum a fost deschis ca urmare a unui sesizări a OLAF (Oficiul european antifraudă), transmisă procurorilor pe 30 septembrie 2016, privind suspiciuni de obţinere nelegală pentru lucrări de reabilitare de drumuri judeţene a unor fonduri europene. Procurorii spun că cei care făceau parte din grup ar fi conceput activitate acestuia în etape, în funcţie de zonele, firmele şi influenţa pe care le aveau. Primul pas, în viziunea DNA, ar fi fost privatizarea Tel Drum şi transferarea din proprietatea CJ Teleorman "în sfera de influenţă şi control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse".