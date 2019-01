Cenzură în Arabia Saudită. Netflix oprește de la difuzare un episod din "Patriot Act with Hasan Minhaj”

Episodul respectiv critica Arabia Saudită în legătură cu asasinarea jurnalistului Jamal Kashoggi, anul trecut, la consulatul din Turcia al Arabiei Saudite.Kashoggi a fost un critic deschis al Regatului și al Prințului Mohammed bin Salman, iar autoritățile saudite au recunoscut public că reporterul, care era rezident permanent în Statele Unite, a murit în custodia sa.Nici reprezentanți Netflix și nici oficiali ai Arabiei Saudite nu au oferit reacții după retragerea episodului din "Patriot Act with Hasan Minhaj".Totuși, Netflix a confirmat pentru Financial Times că a eliminat episodul din Arabia Saudită ca urmare a unei solicitări a Comisiei Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din regat, care a invocat încălcarea legii privind criminalitatea anti-cibernetică."Susținem cu fermitate libertatea artistică și am eliminat acest episod numai în Arabia Saudită după ce am primit o cerere legală validă, care viza respectarea legii locale", arată un oficial Netflix într-o declarație acordată publicației Hollywood Reporter.În episodul retras, difuzat pentru prima oară în SUA în octombrie 2018, Minhaj a spus: "Acum ar fi un moment bun pentru a reevalua relația noastră cu Arabia Saudită. Și spun asta atât ca musulman, cât și ca american”. De asemenea, el a criticat regatul pentru implicarea în războiul din Yemen și l-a descris ca fiind autocratic.Potrivit New York Times, citat de Reuters, episodul eliminat de la difuzare de Netflix în Arabia Saudită ar fi încă disponibil pe platforma YouTube.