Bloomberg: Cum a ajuns Pentagonul să cumpere o mașină ”ieftină și voioasă” pentru ministerul român al Apărării

Este un mister pentru că Dacia nu e un avion de luptă, un sistem de rachete sau un tanc. Este un mic hatchback, descris de un jurnalist auto drept ”ieftin și vesel”, notează publicația citată.Fostul secretar al apărării, Jim Mattis, a aprobat ca marina americană să cheltuie 2,9 milioane de dolari dintr-un fond pentru ”cheltuieli excepționale” pentru a plăti firme românești să realizeze un drum perimetru în jurul bazei cu scutul antirachetă de la Deveselu, plus factura pentru mașina menționată mai sus.”Apreciez că plata ne va feri de deteriorarea relațiilor internaționale dintre SUA și România”, le-a spus Mattis parlamentarilor americani din comisia de apărare a Congresului, într-o scrisoare din octombrie, în care le spunea că plata va fi făcută pe 19 noiembrie.Mike McCord, fost auditor la Pentagon, spune că este ”neobișnuit, indiferent de sursa finanțării, să folosești banii SUA pentru a cumpăra un vehicul pentru o țară gazdă pe teritoriul țării gazdă, spre deosebire de un caz -mai de înțeles - unde am putea cumpăra un vehicul pentru a susține un partener din coaliție într-un teatru de operațiuni precum Afganistan”.Plata către români este o cifră infimă pentru un departament responsabil de partea leului din bugetul de securitate națională de 716 miliarde de dolari pe care Congresul l-a aprobat pentru acest an fiscal. Dar arată pașii uneori mici pe care Mattis a trebuit să-i facă pentru a întări legăturile cu aliații, în acest caz un membru NATO ce găzduiește un sistem de armament cheie al Statelor Unite, mai notează Bloomberg.