Revelion 2019 - petreceri în stradă în Capitală și în marile orașe. Programul evenimentelor

Cele două petreceri de Revelion organizate în aer liber, în Piața Constituției și în Parcul Titan, unde vor concerta artişti precum Delia, Smiley sau Carla’s Dreams, vor începe după ora 19.00. Și primăriile marilor oraşe organizează petreceri în aer liber de Revelion, unele doar cu focuri de artificii, altele cu concerte ale unor trupe şi artişti cunoscuţi.

Revelion în Piața Constituției

Ora 19.30 - La Revelionul din acest an, organizat de Primăria Capitalei în Piaţa Constituţiei, vor cânta artişti precum Delia, Smiley sau Carla’s Dreams, iar invitat special va fi DJ-ul internaţional ATB. Intrarea va fi liberă. Delia, Carla’s Dreams, Smiley, The Motans, Antonia, Nicoleta Nucă, Mark Stan, Alex Calancea şi Lupii, Irina Rimes, Vescan, Noaptea Târziu, Dorian Popa, Vanotek & Lori, sunt artiştii care vor concerta în seara de Revelion, organizată de Primăria Capitalei în Piaţa Constituţiei.

Traficul rutier, închis în zona Palatului Parlamentului

Pentru buna desfășurare a evenimentului, traficul rutier este restricționat până marți dimineață, la ora 6.00, pe bulevardul Unirii, perimetrul cuprins între bulevardul I. C. Brătianu și Piața Constituției (inclusiv cele două bretele adiacente acesteia), dar și pe bulevardul Libertății, segmentul cuprins între Calea 13 Septembrie și bulevardul Națiunile Unite.

Revelion în Parcul Titan

Ora 19.00 - O altă petrecere în Capitală este organizată de Primăria Sectorului 3, de altfel singura primărie de sector care organizează un astfel de eveniment. Primăria anunță că a pregătit "un spectacol complex, cu încărcătură simbolică". Vor concerta Alifantis&ZAN, Byron, Lidia Buble, Silviu Biriș, ROA,Vunk, Adrian Naidin, Mihai Mărgineanu, Paraziții și Carla’s Dreams.

Atât metroul, cât și liniile de noapte care vor face legătura cartierelor bucureștene cu zonele centrale, precum și tramvaiele 1,10 și 41 vor circula în noaptea de Revelion, anunță Metrorex și Societatea de Transport București.

Petreceri de Revelion în țară

Și primăriile marilor oraşe organizează petreceri în aer liber de Revelion, unele doar cu focuri de artificii, altele cu concerte ale unor trupe şi artişti cunoscuţi, scrie Mediafax.

Arad - ora 22.00, Piața Revoluției, concerte susținute de trupa Fantezia, Kamelia și Goombay Dance Band, o trupă de origine germană. La miezul nopții este programat și un show de artificii.

Baia Mare - ora 22.30, concert în Piața Libertății susținut de trupa Compact și Anna Lesko, urmat la ora 0.00 de focuri de artificii.

Brăila - Pe platoul de la Palatul Administrativ vor cânta AMI și artiști locali, iar la miezul nopții vor fi artificii.

Buzău - ora 19.00, printre cei care vor concerta în noaptea dintre ani în Piața Dacia se numără trupa Voltaj, Alessia sau Liviu Teodorescu & Band.

Brașov - Piața Sfatului rămâne locul de întâlnire al brașovenilor și turiștilor, în noaptea de Revelion. Spectacolul va începe la ora 22.30 cu muzică populară în interpretarea celor două „gemene ale folclorului „maramureșan“, Suzana și Daciana Vlad. Ele vor fi urmate de Ciro de Luca, un fost carabinier italian care a făcut carieră în muzică și s-a stabilit în România, iar în jurul orei 23.45 va începe show-ul Phoenix. Trupa își va întrerupe concertul pentru trecerea în noul an și va continua după focul de artificii.

Bistrița - cu începere de la ora 22.30, spectacol susținut de Lora.

Botoșani - localnicii sunt așteptați în Piața Revoluției din oraș să petreacă Revelionul în aer liber, Primăria organizând concerte de muzică ușoară și populară, foc de artificii. Concertele sunt susținute de Adda&Band, Paula Seling, Iustina Irimia, Simona Mazăre, Lorena Dupu - Fetele din Botoșani, Shift, Francisca, DJ/MC-80` Music.

Cluj-Napoca - începând cu or 22.00, în Piața Unirii vor concerta Hora, Cargo și Arpy&Zip Band. Focul de artificii de 15 minute se va organiza în Piața Avram Iancu la miezul nopții, după care vor fi distribuite 700 de sticle cu șampanie de către Primăria Cluj-Napoca.

Craiova - ora 22.30, pe strada A.I. Cuza, în dreptul Universității din Craiova, va fi organizat un spectacol susținut de Adrian Sână & Band. Pe scenă va urca apoi Smiley, aproape de miezul nopţii, după care va avea loc focul de artificii.

Constanța - spectacolul va începe la ora 19.00, se va încheia la ora 1.00 și va fi susținut de Damian Drăghici, Sore, Nicoleta Nucă, Vanotek și DJ Slimboy. La trecerea dintre ani, cei prezenți vor admira un spectacol de artificii.

Focșani - ora 19.30 vor cânta Ansamblul Folcloric Țara Vrancei, Geta Postolache, Laura Lavric, Iuliana Beregoi și Datina. La ora 22.00 va fi Anda Adam și apoi Bug Mafia. Înainte de miezul nopții va fi concert Opus, o trupă din Austria. La miezul nopții vor fi artificii și lasere. După miezul nopții Ro-Mania, iar programul special de Revelion se va încheia la ora 01.00.

La Iași - Revelionul în aer liber va avea loc în Piața Palatului Culturii. Vor cânta Saragossa Band, Bosquito și Ovidiu Lipan Țăndărică, DJ Sava și Annes.

Oradea - ora 23.00, concert în Piața Unirii cu Alessia JJ Gerardi & Fracassoni din Italia. La miezul nopții va avea loc un foc de artificii.

La Pitești, în Piața Primăriei, vor urca pe scenă Alexandra Ungureanu și Alina Eremia, și va fi și un foc de artificii.

Reșița - ora 22.00, spectacol în centrul orașului susținut de Mar’s Studio, Melmac Riders, din Serbia, și Keo. La ora 00.00 este programat un joc de artificii.

Sibiu - ora 22.00, în Piața Mare vor concerta cei de la The Noise. Programul va continua cu muzică rock în interpretarea binecunoscuților sibieni de la Riff, iar în ultima oră din an va cânta Ștefan Bănică & Band. Ora zero a noului an va fi marcată de un spectacol de artificii, apoi pe scenă vor urca olandezii de la BZN.

Sfântu Gheorghe - cu începere de la ora 23.00, pe scena situată în faţa Teatrului ”Tamási Áron”, vor urca Trupa Coco din Braşov, care va aduce ritmurile rock la Sfântu Gheorghe.

La Slatina vor concerta Iris, Elena Ionescu, Nicoleta Oancea și formația sa. Primul concert va începe la ora 21.45, iar spectacolul se va încheia imediat după miezul nopții.

Timișoara - ora 18.30, în Piața Victoriei din Timișoara, unde Primăria a pregătit un spectacol susținut de Sean Norvis, Kamelia, trupa Box Office, Basska și Subcarpați.

Târgu-Jiu - ora 22.00, în Piața Prefecturii, concert susținut de The Dreamers și Eneli, după care va avea loc focul de artificii. Autorităţile vor oficia, după miezul nopții, cinci căsătorii de Revelion la Poarta Sărutului din Parcul Central.

În Târgu-Mureș, cu începere de la ora 21.00, pe scena amplasată în Piața Victoriei vor concerta: DJ Andrei Chelbezan, Kállay Saunders Band și Inna. La miezul nopții va fi organizat un spectaculos foc de artificii.

În Teleorman nu se organizează concerte, oamenii fiind așteptați să se adune în centrul orașelor din județ - Alexandria, Zimnicea, Turnu Măgurele, Videle, Roșiorii de Vede - și să ciocnească un pahar cu șampanie cu primarii. Angajații primăriilor de orașe susțin că fundalul muzical va fi asigurat de un sistem de sonorizare cu boxe, care vor difuza muzica adecvată focului de artificii.