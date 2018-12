​Justiţie - retrospectivă 2018: A crescut numărul achitărilor, proceselor suspendate şi condamnaţilor fugiţi în străinătate

În anul 2018, DNA a trimis mai puţine dosare spre judecare în instanţe, dar a crescut numărul achitărilor, coroborat cu fuga în străinătate a unor înalţi demnitari condamnaţi definitiv, pentru care statul român nu a reuşit să obţină extrădarea, scrie Agerpres, făcând totodată o trecere în revistă a deciziilor în cele mai importante dosare de corupție.





Numeroasele schimbări ale legislaţiei în materie penală, dar şi deciziile Curţii Constituţionale s-au repercutat asupra proceselor de mare corupţie din instanţe.Astfel, zeci de contestaţii în anulare, contestaţii la executare şi alte căi extraordinare de atac au fost depuse în luna decembrie la Instanţa supremă, ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale din 7 noiembrie privind nelegalitatea constituirii completurilor de 5 judecători.Ca urmare a aplicării deciziei Curţii Constituţionale, completurile de 5 judecători au dispus suspendarea condamnărilor în mai multe dosare, fiind eliberaţi din închisoare fostul senator Dan Şova, fostul preşedinte al FR de Box Rudel Obreja, Tudor Breazu (implicat în dosarul "Gala Bute"), fostul ministru al Energiei Constantin Niţă, omul de afaceri Horia Simu, fostul şef al ANAF Şerban Pop.În urma suspendării condamnărilor de la Instanţa supremă, Elena Udrea şi Alina Bica au ieşit din închisoarea din Costa Rica, procedurile de extrădare pe numele acestora fiind de asemenea anulate.Contestaţii în anulare au mai depus şi fostul europarlamentar Adrian Severin, fostul senator Marius Isăilă, Ioana Vârsta (fostă consiliera a Monicăi Iacob Ridzi) sau Vadim Benyatov (condamnat în dosarul privatizărilor strategice). Cererile acestora de anulare a condamnărilor urmează să fie judecate în luna ianuarie.Un alt fenomen care a luat amploare în 2018 a fost fuga în străinătate a unor înalţi demnitari cu dosare pe rolul instanţelor sau care au condamnări definitive.Astfel, Radu Mazăre a fugit în Madagascar, Elena Udrea şi Alina Bica în Costa Rica, iar Sebastian Ghiţă este în Serbia de peste un an, unde a fugit folosindu-se de acte false de identitate. Recent, fostul senator UDMR Olosz Gergely, condamnat la 3 ani închisoare, a fost dat în urmărire naţională şi consemn la frontieră, după ce nu a mai fost găsit în România.În anul 2018, a crescut fără precedent numărul achitărilor în dosarele de corupţie instrumentate de DNA, majoritatea deciziilor fiind date de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.*Preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu - achitat în primă instanţă pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului.*Fostul premier Victor Ponta - achitat în primă instanţă în dosarul "Rovinari - Turceni", în care era acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor.*Preşedintele PNL, Ludovic Orban - achitat definitiv într-un dosar în care era acuzat de DNA că a cerut bani pentru campania electorală de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu.*Fostul judecător al Curţii Constituţionale Toni Greblă - achitat în primă instanţă pentru trafic de influenţă.*Fostul ministru al Justiţiei Tudor Chiuariu - achitat în primă instanţă în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri.*Dumitru Dragomir, fost preşedinte al LPF - achitat definitiv pentru delapidare şi evaziune fiscală, într-un dosar legat de vânzarea drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal.*Fostul deputat Sebastian Ghiţă - achitat în primă instanţă în dosarul în care este judecat alături de foşti şefi din poliţie şi parchete.* Fraţii Radu şi Alexandru Mazăre - achitaţi în primă instanţă în dosarul privind construirea de locuinţe sociale în campusul "Henri Coandă" din Constanţa.*Fostul ministru al Comunicaţiilor Valerian Vreme - achitat în primă instanţă în dosarul licenţelor Microsoft.*Laura Vicol, avocata Alinei Bica, a fost achitată definitiv într-un dosar în care a fost trimisă în judecată de DNA pentru favorizarea făptuitorului, complicitate la exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi, fals în înscrisuri sub semnătură privată.Trebuie remarcat însă că, în anul 2018, instanţele din România au aplicat şi condamnări în dosarele de mare corupţie, chiar dacă o parte din procesele de la Instanţa supremă ar putea să se rejudece:*Liviu Dragnea - 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru săvărşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu în dosarul DGASPC Teleorman. Decizia nu este definitivă.*Elena Udrea - 6 ani închisoare în dosarul "Gala Bute" pentru luare de mită şi abuz în serviciu, iar Rudel Obreja a primit o pedeapsă de 5 ani.*Darius Vâlcov - 8 ani închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. Decizia nu e definitivă.*Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae - 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru cumpărare de influenţă, instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani. Decizia nu este definitivă.*Viorel Hrebenciuc - 2 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri.*Fostul deputat Cristian Rizea - 4 ani şi 8 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor.*Alina Bica - 4 ani închisoare pentru favorizarea făptuitorului.*Fostul senator Dan Şova - 3 ani închisoare pentru trafic de influenţă în dosarul CET Govora.*Fostul ministru al Energiei Constantin Niţă - 4 ani închisoare pentru trafic de influenţă, fiind acuzat de DNA că ar fi primit bani de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu.*Fostul şef al ANI Horia Georgescu - 4 ani închisoare cu executare în dosarul privind despăgubirile de la ANRP. Decizia nu e definitivă.*Dragoş Băsescu, nepotul fostului preşedinte Traian Băsescu, a fost condamnat la 3 ani închisoare pentru trafic de influenţă.* Mihail Vlasov, fost preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României - 9 ani şi 10 luni închisoare pentru folosirea influenţei sau autorităţii în scopul obţinerii unor foloase, delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Decizia nu e definitivă.*Sorin Blejnar, fost şef al ANAF - 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă. Decizia nu e definitivă.*Deputatul PSD Andreea Cosma, fiica fostului preşedinte al CJ Prahova Mircea Cosma, a fost condamnată în primă instanţă la 4 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la abuz în serviciu într-un dosar privind vânzarea la preţuri subevaluate a unor terenuri ale cazărmii "Ciuperceasca".