Analiză New York Times: Guvernul României se pregătește să preia conducerea Consiliului Uniunii Europene într-un moment în care se află în "coliziune” cu liderii europeni

Analiza din New York Times este semnată de Kit Gillet, care scrie că, pentru prima dată de la aderarea la Uniunea Europeană, în urmă cu 12 ani, România va prelua, marți, președinția Consiliului Uniunii Europene - organismul prin care cele 28 de state membre UE ajută la stabilirea agendei și coordonarea politicilor.În același timp, însă, Guvernul de la București continuă cu schimbările care vizează sistemul de justiție și care au fost puternic criticate la Bruxelles, iar oficialii de top din țară apără poziția Executivului, folosind un limbaj din ce în ce mai "eurosceptic".Guvernul de stânga acționează în sensul subordonării justiției - situație care a generat proteste de stradă -, iar în prezent intenționează să adopte o Ordonanță pentru amnistia persoanelor condamnate pentru corupție, notează autorul articolului.El amintește și de solicitarea ministrului Justiției de revocare a procurorului general, un critic acerb al acțiunilor Guvernului. Un alt critic este Uniunea Europeană. România "nu doar că a pus stop procesului de reforme, dar a și dat înapoi în anumite sectoare în care înregistrase progrese de-a lungul ultimilor 10 ani”, declara, în noiembrie, prim-vicepreședintele Consiliului European, Frans Timmermans.Criticile nu au fost primite bine la București. În decembrie, liderul PSD, Liviu Dragnea, a acuzat blocul comunitar de un tratament "discriminatoriu" și le-a transmis membrilor de partid că "România nu va mai accepta să fie tratată ca o țară de mâna a doua". Premierul Viorica Dancilă a intervenit și ea, spunând că România este mustrată astfel pentru că este o țară din Europa de Est.Publicația amintește și despre recentele declarații ale președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care arăta că preluarea de către România a președinției UE vine "într-un moment crucial", pentru viitorul blocului comunitar, în contextul în care ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană este programată pentru 29 martie 2019, iar în regiune are loc o "ascensiune a guvernelor autoritare". Juncker spunea că România este bine pregătită din punct de vedere tehnic, dar că "Guvernul nu a înțeles pe deplin ce importanță are preluarea președinției rotative a Consiliului UE". New York Times amintește și despre protestele cu care s-a confruntat România în ultimii doi ani și care au atins punctul culminant în februarie 2017, când jumătate de milion de oameni au ieșit pe străzi pentru a se opune unei Odonanțe de Urgență pentru dezincriminarea corupției. A fost cel mai mare protest de la căderea comunismului, în 1989. Sunt menționate și protestele antiguvernamentale din luna august, marcate de violențe între protestatari și forțele de ordine, care au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.Autorul analizei vorbește și despre "exasperarea" președintelui Klaus Iohannis, aflat în conflict cu partidul de guvernământ, în special cu Liviu Dragnea, și despre încercările acestuia de a împiedica o Ordonanță pentru amnistie.Despre Liviu Dragnea, New York Times amintește că în luna iunie a fost condamnat la închisoare pentru abuz în serviciu, având o condamnare anterioară și pentru fraudă electorală. "Deși a fost condamnat pentru fraudă electorală, ceea ce îl ține departe de funcția de premier, el își manifestă influența și este șeful camerei inferioare a Parlamentului", notează publicația.Președinția Consiliului Uniunii Europene presupune coordonarea reuniunilor, stabilirea agendei și încurajarea dialogului între state. Pentru o țară precum România, preluarea președinției are o valoare importantă atât din punct de vedere simbolic, cât și practic, subliniază NYT.