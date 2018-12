Recomandarea ambasadorului Suediei la UE pentru Juncker: Măcar să oferim României şansa de a începe mandatul de preşedinte al Consiliului Uniunii

Lars Danielsson, reprezentantul permanent al Suediei la Uniunea Europeană, i-a recomandat preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, să acorde României "şansa" de începere a mandatului semestrial la Preşedinţia Consiliului UE înainte de a evalua activitatea Bucureştiului, informează Mediafax.."Jean-Claude Juncker spune că este nesigur privind capacitatea României de a conduce UE. Pot sugera în mod modest ca măcar să oferim României şansa de a începe mandatul de preşedinte înainte de a evalua capacităţile. În privinţa echipei României de la Bruxelles, sunt convins că ei se vor descurca foarte bine", a transmis Lars Danielsson prin Twitter.Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a exprimat "dubii" privind capacitatea României de a deţine Preşedinţia semestrială a Consiliului Uniunii Europene, argumentând că, deşi este "bine-pregătit din punct de vedere tehnic", Bucureştiul nu a înţeles "deplin" ce presupune acest mandat.Într-un interviu acordat publicaţiei Welt am Sonntag, Jean-Claude Juncker consideră că România este "bine-pregătită din punct de vedere tehnic" pentru exercitarea Preşedinţiei Consiliului UE. "Dar cred că Guvernul de la Bucureşti încă nu a înţeles deplin ce înseamnă prezidarea ţărilor Uniunii Europene. O abordare prudentă presupune şi disponibilitatea de a-i asculta pe alţii şi o dorinţă puternică de a pune deoparte unele preocupări. Eu am unele dubii", a precizat Juncker.În plus, preşedintele Comisiei Europene a explicat că, din cauza disputelor politice interne, România ar putea să pară că nu este o "entitate compactă" în Europa. "Este necesar un front unit pe plan intern pentru a promova unitatea Europei în calitatea de preşedinte al Consiliului UE", a subliniat Juncker.România va prelua la 1 ianuarie 2019 Preşedinţia semestrială a Consiliului Uniunii Europene.