Cele mai spectaculoase zece focuri de artificii din lume

Orașe din toate colțurile lumii se întrec în organizarea celor mai spectaculoase focuri de artificii de Anul Nou. Spectacolul pirotehnic face parte din peisajul urban pe care turiștii s-au obișnuit să îl aibă în vedere atunci când aleg o destinație pentru Revelion, scrie Mediafax.

Unul dintre orașele în care Anul Nou vine cel mai devreme, datorită fusului orar, este Sydney, în Australia. Când în alte orașe de pe glob se fac ultimele pregătiri, la antipozi cerul ia foc deasupra portului și mai bine de un milion de oameni se adună pe chei sau în ambarcațiunile care plutesc în golf. Printre atracții se numără și declanșarea sistemelor pirotehnice montate pe impresionantul pod din port.

În Hong Kong, luminile aprinse de pirotehniști pe cer sunt evenimentul principal al nopții dintre ani. În 2019, portul Victoria este luminat de focuri de artificii și coregrafii cu fascicule de lumină gândite astfel încât profilul spectaculos al orașului să fie pus în valoare. Spectacolul adună mii de curioși pe chei dar cei care vor să evite aglomerația pot să aleagă între o ambarcațiune de pe care să urmărească exploziile din cer sau o terasă, temperatura de aproximativ 12 grade fiind cât se poate de potrivită pentru ceremonia programată în aer liber.

La Bangkok, petrecerea de anul nou este una dintre cele mai căutate destinații din Asia. Petrecerea începe la 18.30 și continuă până după miezul nopții, când artificiile și lampioanele lansate pe cerul Thailandei deasupra Asiatique Wheel.

La Paris, noaptea dintre ani vine cu aglomerație pe Champs-Elysees, unde mulțimea se adună din Place de la Concorde până la Arcul de Triumf pentru a ciocni pahare de șampanie, iar focurile de artificii sunt însoțite de proiecții festive pe clădiri.

Londra se laudă cu una dintre cele mai cunoscute imagini de anul nou din Europa. Cel puțin cei care încă se mai consideră parte din continent. În jur de 250.000 de turiști sunt așteptați să urmărească doar de pe Tamisa luminile multicolore care vor aprinde de pe cer fațadele istorice ale Podului Londrei și Parlamentului.

La Edinburgh, în Scoția, cerul se luminează deasupra castelului, iar festivitățile au debutează de pe 30 decembrie, cu o procesiune cu torțe de inspirată de cultura vikingilor. Nu mai puțin de 4 tone de materiale pirotehnice sunt puse la bătaie pentru o experiență unică pentru a marca Hogmanay, ultima zi din an.

În Islanda, la Reykjavik, artificiile sunt interzise în mod normal. Dar interdicția este anulată de Anul Nou. Cei 200.000 de locuitori profită din plin de moment și aprind focuri uriașe în spiritul unei tradiții păstrate din Evul Mediu, când trecerea în noul an se făcea prin arderea lucrurilor vechi pentru a face loc celor noi.

Coborârea globului de pe Times Building, la New York, este o tradiție care a început în 1907. La început era vorba despre o bilă de lemn construită pe un schelet metalic care cântărea 320 de kg și era luminată de 100 de becuri. Acum sistemul de iluminare a sferei cu un diametru care se apropie de patru metri include 30.000 de leduri colorate și întregul dispozitiv ornat cu 2.700 de panouri de cristal Waterford cântărește mai mult de cinci tone. Cei care vor să scape de grupurile de turiști ies din Manhattan și trec peste East River în Brooklyn, unde au parte de artificii și concerte gratuite în Prospect Park ori se adună la House of Yes pentru un spectacol cu acrobație aeriană.

Nu mai puțin de două milioane de persoane se adună în fiecare an la Rio De Janeiro, în Brazilia, pentru a întâmpina anul nou la lumina artificiilor pe plajă.

În Chile, la Valparaiso, petrecerea de anul nou ține trei zile. În port, trecerea dintre ani este marcată cu un spectacol pirotehnic de patru ore, în timpul căruia artificiile sunt lansate de pe 17 platforme maritime răspândite de-a lungul coastei.