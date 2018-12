Corina Crețu, către Viorica Dăncilă: Îmi pare rău să constat cât de dezinformată sunteți de către cei din subordinea dumneavoastră

Comisarul european Corina Crețu spune că este trist că în toate "declarațiile triumfaliste" ale guvernanților de la București privind absorbția fondurilor europene este ignorată complet munca oficialilor europeni, care au salvat milioane de euro. Ea mai spune că CE a schimbat Programul Operațional Regional, nu Guvernul, iar Viorica Dăncilă este dezinformată de către cei din subordiea sa, ea precizând că i-a transmis acest lucru personal premierului, în mai multe rânduri.

Corina Crețu - care în ultimele luni a intrat în conflict cu Guvernul - spune că a urmărit cu mare interes declarațiile guvernanților privind absorbția fondurilor europene de către România, iar dacă aceste rezultate vor fi confirmate la evaluarea din ianuarie, felicită sincer autoritățile de la București.

Ea spune că este trist că în toate aceste "declarații triumfaliste" este ignorată munca întregii sale echipe de experți de la DG Regio, care au venit cu soluții, discutate la zecile de întâlniri bilaterale, atât în ce privește achiziționarea de ambulanțe sau redirecționarea fondurilor către IMM-uri.

"Nu cred că există vreo țară, după cum văd în revista presei pe care o primesc în fiecare zi, în care să nu fie menționată Comisia Europeană atunci când se vorbește de fonduri europene. Poate că din punct de vedere politic nu este tocmai cel mai nimerit, dar mă simt datoare față de colegii mei de la DG Regio, față de serviciile mele care au venit cu idei și au salvat milioane de euro, să îmi cer scuze pentru faptul că munca Comisiei Europene a fost ignorată în toate interviurile și declarațiile guvernanților", afirmă comisarul european, într-un mesaj postat sâmbătă pe Facebook.

Potrivit Corinei Crețu, Comisia a schimbat Programul Operațional Regional, nu Guvernul.

Comisarul european are un mesaj pentru premierul Viorica Dăncilă: "Doamnă Prim-Ministru, cu tot respectul (...) îmi pare rău să constat, în fiecare întâlnire pe care am avut-o cu Dvs, cât de dezinformată sunteți de către cei din subordinea Dvs, lucru pe care vi l-am transmis în mai multe rânduri personal. Va asigur în continuare de tot sprijinul meu și al Comisiei Europene, așa cum am declarat și la Bruxelles, la conferința de presă comună cu Dl Jean-Claude Juncker, Președintele Comisiei Europene".

Celor care încearcă în fiecare zi să o atace, prin diverse voci, Corina Crețu le transmite că toate declarațiile sale, inclusiv în România, s-au referit strict la portofoliul său, al politicii regionale, la fondurile pe care le gestionează. Ea afirmă că în toate cele 28 de țări ale Uniunii Europene a dat interviuri, a făcut conferințe de presă și a prezentat situația la zi. "Nu numai că nu e interzis (?), dar e obligația mea să încurajez folosirea la maxim a fondurilor europene și să atrag atenția asupra riscurilor. România nu este o țară care să își poată rată șanse la dezvoltare din orgolii".

Comisarul european mai spune că în ultimii patru ani a fost la dispoziția autorităților române, la unele probleme a găsit soluții, la altele nu, iar Comisia Europeană vrea în continuare să ajute și așteaptă proiecte, mai ales în domeniul infrastructurii de transport.

Corina Crețu și membri ai PSD au intrat în conflict, în ultimele luni, după ce Crețu a acuzat Guvernul că nu depune proiecte pentru finanțare europeană și pierde bani.

Darius Vâlcov, consilierul premierului Dăncilă, a lansat mai multe atacuri la adresa comisarului european Corina Crețu și a președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acuzând Bruxelles-ul că adoptă un dublu standard când vine vorba despre România.