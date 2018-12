Președintele Tribunalului Timiș. mesaj pentru magistrați: Încet, ultima redută a democraţiei cedează / Infractorii se întorc, zâmbindu-ne galeş. Acum sunt victime

Judecătoarea Adriana Stoicescu a postat pe Facebook un nou mesaj critic la adresa sistemului, în care spune că, încet, ultima redută a democraţiei cedează, iar infractorii sunt victime."Căutători disperaţi ai unor explicaţii plauzibile şi a marilor vinovaţi, nu vedem esenţialul. Am ajuns aici din cauza anomaliilor şi inconsecvenţei legislative; a laşităţii noastre ancestrale şi a comodităţii. A păgubosului „nu-i treaba mea, nu mă interesează”. A obsesivului „mai rău să nu ne fie”. A tăcerii. Încet, încet, infractorii se întorc, zâmbindu-ne galeş. Acum sunt victime…. Ani de zile nimeni nu a protestat, nimeni nu s-a revoltat. Acum, toţi au ceva de spus", spune președintele Tribunalului Timiș.Ea afirmă că nimeni nu a spus nimic când procurorii deveneau judecători direct la Înalta Curte, fără să fi motivat în viaţa lor o hotărâre judecătorească, când procurori de parchet local dobândeau grad şi salarizare aferentă Parchetului Înaltei Curţi, prin delegare, apoi cercetau judecători şi procurori cu grad de curte şi cu 20 de ani vechime, în timp ce majoritatea procurorilor lua drumul capitalei, în fiecare an, pentru a-şi obţine gradul profesional sau când şefilor Inspecţiei Judiciare sau judecătorilor "prea curajoşi, prea independenti, de-a dreptul obraznici" li se făceau dosare penale, "doar-doar li se închide gura".Judecătoarea mai spune că astăzi falşii apostoli ai luptei anticorupţie resimt frustrarea pricinuită de înfiinţarea Secţiei Speciale pentru anchetarea magistraților, iar alături de ei, nostalgicii vremurilor de mult apuse, care nu pot şi nu vor să înţeleagă că lumea se schimbă sub ochii lor, care nu vor să accepte că moda notelor informative şi a delaţiunii trebuie să dispară pentru totdeauna. De cealaltă parte, magistraţii tăcuţi care încă sunt convinși că neimplicarea este soluția.În final, președintele Tribunalului Timiș are un mesaj pentru colegii săi magistrați: "Când veţi intra în sala de judecată, opriţi-vă pentru câteva secunde din invocat excepţii şi evocat texte de lege. Ridicaţi-vă ochii din dosar şi priviţi oamenii pe care îi judecaţi. Priviţi-i in ochi şi cereţi-le să respecte legea, pentru că noi o respectăm necondiţionat….Puteţi? Priviţi-i in ochi şi cereţi-le să respecte intru totul si fara sa cracneasca hotărârile pe care noi le pronunţăm, pentru că ele reprezintă Adevărul…Puteţi? Priviţi-i in ochi şi cereţi-le să ne respecte, căci noi suntem fără de păcat…Puteţi? Apoi, aruncaţi voi primii piatra…Puteţi?".