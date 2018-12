Reacția lui Iordache: Fără îndoială că decretul privind șeful Statului Major va apărea în Monitor, chiar dacă e îndoielnic

Vicepreședintele Camerei Deputaților, social-democratul Florin Iordache, a declarat, referitor la scandalul amânării publicării în Monitorul Oficial a decretului ce îl vizează pe generalul Nicolae Ciucă, faptul că nu există o amânare intenționată, ci provocată de aglomerația de la final de an."Probabil că după prânz au fost trimise. Până a fost semnat decretul, până a fost trimis, este ora 19.00. Nu cred că se pune problema că se încearcă blocarea unui astfel de act, chiar dacă este îndoielnic acest document. Dacă efectele se produc după ce apare în MO, fie că discutăm de ministerul Apărării, sunt și alte posibilități legale. Fără îndoială, Secretariatul General nu blochează un astfel de act. Dacă nu există o anumită aglomerare puntem discuta de ore, dar fiind vorba de final de an, multe instituții au trimis documente care trebuie publicate la final de an, apoi ședința de Guvern care a fost tot la ora prânzului, acte emise de alte autorități, putem discuta de câteva ore, maxim o zi", a declarat Iordache, la Antena 3, potrivit Mediafax.Acesta a mai spus că având în vedere că decretul președintelui, de prelungire a mandatului generalului Nicolae Ciucă în funcția de șef al Statului Major al Armatei, trebuie să își producă efectele începând cu prima zi din 2019, mai este timp pentru publicare."Decretul intră în vigoare cu 31 decembrie, fără îndoială va apărea în Monitor. Se verifică modul în care e redactat, eventuale greșeli gramaticale, dar nu se pune problema, chiar dacă e îndoielnic, își propune cineva să îl blocheze. Asta e culmea, că pentru tot ce se întâmplă, crede că cineva are astfel de gânduri. În legea MO se arată minimul de ore în care trebuie să apară. În același timp, au fost semnate mai multe decrete, nu face nimeni o selecție, asta da și ăsta nu. Celelalte ce le spunem? Mai stați, le publicăm la anul?", a mai spus Iordache.Președintele Klaus Iohannis somează Monitorul Oficial să publice decretul privind prelungirea mandatului șeful Statului Major, avertizând că întârzierea publicării decretului și, implicit, împiedicarea producerii efectelor acestui act are grave consecințe și atrage răspunderea juridică a tuturor persoanelor implicate.